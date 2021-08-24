Kombos: "Antijen testim pozitif"

Cihan Kombos'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Sevgili Arkadaşlar; her ne kadar da; bu yazıyı yazmaktan büyük üzüntü duysam da; dile getirmenin ve ifade etmenin bir sosyal yükümlülük olduğunun bilincindeyim.

Çağımızı saran ve dünyanın bile başedemediği: “CORONAVİRÜS” hastalığı: maalesef ki; benim evime de girmiştir. Dün gece yapmış olduğum: ANTİJEN TESTİM: POZİTİF çıkmıştır.

Şu an itibarı ile; Sağlık Durumum oldukça iyidir ve bilekliğimi takıp, ev karantinasına girmiş bulunmaktayım. Anneciğimi: tedbir amaçlı(rahatsız olduğundan dolayı) ve sürekli kontrol altında bulunması için; hastanede tutmaktayız. Ailemiz gibi olan bakıcımız ise; sıkı tedbirlerle yanındadır.

Eşim de: Negatif olup, Mağusa’daki evimizde korunmaktadır. Lütfen ama lütfen; aşılarımızı yapalım ve maske-mesafe kurallarına; daha da sıkı uymaya çalışalım. Ve, şunu bilelim ki: hepimiz yakın bir zaman içinde, bu hastalığa illaki yakalanacağız; biz değilsek bile; yakın bir aile ferdimiz, akrabamız..v.s…

Dolayısı ile; kimseyi dışlamadan, bu hastalığın bir dünya çıkmazı olduğu bilincini taşıyarak ve soğukkanlı-dirayetli olarak; bu zor dönemi atlatacağımıza olan inancım tamdır. NOT: 1 EYLÜL-Öğlen Saatlerine kadar evde izole olacağım.

Hepinize sağlıklı günler ve esenlikler diliyorum…