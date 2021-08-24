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Kombos: "Antijen testim pozitif"

UBP'nin önemli isimlerinden biri olan ve adı önümüzdeki seçimlerde milletvekilliği adaylığı ile sıkça anılan Cihan Kombos, sosyal medya hesabından antijen testinin pozitif çıktığını duyurdu...

24 Ağustos 2021 Salı 09:59
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Kombos: "Antijen testim pozitif"

Cihan Kombos'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Sevgili Arkadaşlar; her ne kadar da; bu yazıyı yazmaktan büyük üzüntü duysam da; dile getirmenin ve ifade etmenin bir sosyal yükümlülük olduğunun bilincindeyim. 
Çağımızı saran  ve  dünyanın bile başedemediği: “CORONAVİRÜS” hastalığı: maalesef ki; benim evime de girmiştir. Dün gece yapmış olduğum: ANTİJEN TESTİM: POZİTİF çıkmıştır. 

Şu an itibarı ile; Sağlık Durumum oldukça iyidir ve bilekliğimi takıp, ev karantinasına girmiş bulunmaktayım. Anneciğimi: tedbir amaçlı(rahatsız olduğundan dolayı) ve sürekli kontrol altında bulunması için; hastanede tutmaktayız. Ailemiz gibi olan bakıcımız ise; sıkı tedbirlerle yanındadır. 

Eşim de: Negatif olup, Mağusa’daki evimizde korunmaktadır. Lütfen ama lütfen; aşılarımızı yapalım ve maske-mesafe kurallarına; daha da sıkı uymaya çalışalım. Ve, şunu bilelim ki: hepimiz yakın bir zaman içinde, bu hastalığa illaki yakalanacağız; biz değilsek bile; yakın bir aile ferdimiz, akrabamız..v.s…

Dolayısı ile; kimseyi dışlamadan, bu hastalığın bir dünya çıkmazı olduğu bilincini taşıyarak ve soğukkanlı-dirayetli olarak; bu zor dönemi atlatacağımıza olan inancım tamdır. NOT: 1 EYLÜL-Öğlen Saatlerine kadar evde izole olacağım. 

Hepinize sağlıklı günler ve esenlikler diliyorum…

Son Güncelleme: 24.08.2021 10:03
Anahtar Kelimeler:
Cihan Kombos
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