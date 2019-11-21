Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşmeye devam ediyor.
Bu kapsamda bugün 10.40’ta UBP Milletvekili Sunat Atun’un Başkanlığında toplanan Komitede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi görüşülüyor.
Komite Gündeminde Bugün Eğitim Bakanlığı Ve Sivil Savunma Bütçesi Var
21 Kasım 2019 Perşembe 12:18
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşmeye devam ediyor.