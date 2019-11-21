Komite Gündeminde Bugün Eğitim Bakanlığı Ve Sivil Savunma Bütçesi Var

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugün 10.40’ta UBP Milletvekili Sunat Atun’un Başkanlığında toplanan Komitede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi görüşülüyor.