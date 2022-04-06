Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
İşlemediği suç kalmamış!
İşlemediği suç kalmamış!
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep Telefonunu Sattı
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep...
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...

Komite halen toplanamadı

Belediyelerin kapatmaya karşı sürdürdüğü eylem Meclis önünde sürerken, ‘reformu’ görüşecek Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi halen toplanamadı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 10:55
285 Okunma
Komite halen toplanamadı
banner108

Belediyelerin kapatmaya karşı sürdürdüğü eylem Meclis önünde sürerken, ‘reformu’ görüşecek Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi halen toplanamadı.

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle komitenin saat 10.00’da toplanacağı açıklanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun toplantı öncesi Meclis’te komite Başkanı Özdemir Berova ve UBP’li vekillerle durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Komite toplantısının ne zaman başlayacağı ise hala netleşmedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: KIB-TEK’te yapılacak her reforma sonuna kadar destek vereceğim
Arıklı: KIB-TEK’te yapılacak her reforma sonuna kadar destek vereceğim
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
İşlemediği suç kalmamış!
İşlemediği suç kalmamış!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim