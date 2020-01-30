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Komite, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nı onayladı

Komitesi, İstatistik Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile onayladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 14:29
Komite, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nı onayladı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, İstatistik Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile onayladı.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, bugün toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündemindeki İstatistik Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.
İstatistik Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:
“Yasadaki genel düzenlemenin yapılması ve (Değişiklik) Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi halinde mevcut Geçici Kuralların yeniden belirlenmesi amacıyla İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”
Komite toplantısına davetli olarak, görevli ve yetkililer katıldı. 
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yer aldı.

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KomiteOnayladıHaberKıbrısGündem
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