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Komite, Kıb-Tek Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl’i dinledi

KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

06 Aralık 2019 Cuma 20:12
Komite, Kıb-Tek Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl’i dinledi

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, toplandı. 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, gündeminde bulunan, çalışma yöntemini belirledi ve Komite toplantısına davetli olarak katılan, Kıb-Tek Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl’i dinledi.

Komite toplantısına, önerge sahibi olarak davet edilen, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı komite toplantısında görüş ve bilgilerini aktardı.

Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplanan Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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