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Komite Lefke'de etkili olan yağışlar için toplandı

Gündemde Lefke’de etkili olan yağışlar var.

07 Ocak 2020 Salı 17:26
Komite Lefke'de etkili olan yağışlar için toplandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener başkanlığında toplandı. Gündemde Lefke’de etkili olan yağışlar var.

Yeldener, Başbakanlık’ta gerçekleşen toplantının başında basına kısa bir açıklama yaptı, Lefke’de meydana gelen afetle ilgili değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

DERİVASYON KANALI PATLADI

Yeşilyurt- Lefke bölgesinde dün akşam derivasyon kanalının patladığını anımsatan Yeldenere, suyun durulabilmesi için regülatörde çalışma yapıldığını, buraya kaya taşındığını, yaklaşık 20 kamyonluk kayaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Yeldener, suyun kayalarla engellenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Taşpınar yoluyla ilgili de açıklamada bulunan Suat Yeldener, yolu kesen derenin dar olan köprüsünün patladığını, suyun bazı ağılları bastığını, buralarda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Suların denize aktarıldığını da belirten Müsteşar Suat Yeldener, “Dereler dolduğu için bazı taşkınlar yaşandı ama derelerdeki su seviyesi giderek azalıyor. Her şey kontrol altında… Çalışmalar sürüyor” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin bugünkü toplantısında, Bayındırlık, Turizm, Sağlık ve Maliye bakanlıkları, Merkez Kaymakamlığı, Su, Meteoroloji, Orman ve Karayolları daireleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı,  Belediyeler Birliği, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü temsil ediliyor.

Komite, son toplantısını kasım ayında yapmıştı.

Son Güncelleme: 07.01.2020 17:29
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberYağışKomiteLefke
Yorumlar
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....... YORUM 2020-01-07 17:53:08

Komedisiniz vAllahi. Bu toplantının aylar önce yapılması gerekirdi. Kanal geçen yıl az zarar gördü ama hiçbir bakım onarım yapılmadı. Su Dairesi uyudu, bu konuda herhangi bir yazışması da yoktur. 30 Aralık 2019 tarihinde oluşan hasar da giderilmedi, altı su tarafından oyuldu ve dün akşam da yıkıldı. Siz da toplantı yapın nasıl tamir edeceksiniz, GARAGÖZLÜLER.

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ingiltereden birisiyim 2020-01-07 18:16:53

yazda nerdeydin aziz kaya ve kaymakamlar

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Misafir Avatar
Vatandaş 2020-01-07 18:58:26 @ingiltereden birisiyim

Kanalın sorumlusu Su Dairesidir.

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yorgo 2020-01-07 18:18:26

petdire deresi rumun 2. büyük barajının önündedir ve uyardı dereleriniz dardır diye hiç dikkate almadınız

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ingiltereden birisiyim 2020-01-07 18:21:51

gelene geçene mandıra yeri verdin dere yataklarında al toprak daşı bahça yap bag kur zeytin ek ee ne olaçak şimdi konturol altındaymış neler be neyi aldın yabe konturol altına angolemi yoksa pendayayı

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Ah AHHHH 2020-01-07 19:33:45

Devletin memuru basına yalan açıklama yapar mı? YAPAR. Rum baraj kapaklarını açtı denildi. Araştırdım, Karkot deresi üzerinde Solea göleti var ve şu an itibarı ile % 100 dolu.
Angolem deresi üzerinde 2 adet küçük gölet var Vyzakia (% 77,2 dolu) ve Xyliatos (% 100 dolu) ikisi beraber neredeysa Lefke göleti kadar kapasiteleri yok. Yani akşam kapak açma falan yok. Akşam doldu zaten. Aşırı yağıştan dolayı gelen suyu biz evde yatır durumda olduğumuzdan fark etmedik bile. SEFTİLER sizi. Eskiden yalanlara inanırdık. Artık internet var, bakarız. Bilin istedim.

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