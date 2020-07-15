Komite, Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, “TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü ve ardından oybirliğiyle onaylayarak, Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ve “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Onay Yasa Tasarısının Genel Gerekçesi şöyle:

“TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında, Yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel alanlarda karşılıklı değişimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, karşılıklı saygıyı artırmak ve ortak ilgi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 16.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İmzalanan Mutabakat Zaptı’nın, Uygun Bulunmasına ilişkin işbu (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın ‘Uluslararası Antlaşmaları Uygun Bulma’yı düzenleyen 90(1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ziya Öztürkler katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu. Komite toplantısına ayrıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de katıldı.

Komite, daha sonra “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

“Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi ise şöyle:

“Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanırken, sürdürülebilir ve stoklarının korunması, yetiştiricilik ile avcılığın düzenlenmesi, hassas türlerin korunması suların kirlenmesinin önlenmesi ve üreticilerin örgütlenmesi konuları, balıkçılık sektörünün temel konularını oluşturmaktadır.

Balıkçılık sektörünün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Su Ürünleri Yasası çerçevesinde yürütülmektedir.

Tasarı ile öncelikli olarak balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmektedir. Su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde Bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere, iş birliği yapmaları amaçlanmıştır. Bununla birlikte Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması ve denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Gönen Vurana, Uğur Sencer, Balıkçılar Birliği’nden Kemal Atakan ve Avcılık Federasyonu’ndan Erhan Keser katılarak konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay katıldı.