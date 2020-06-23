Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Komite Sunat Atun başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplanarak Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdü.

23 Haziran 2020 Salı 12:59
720 Okunma
Komite Sunat Atun başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplanarak Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeyi sürdü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,  HP Milletvekili Mesut Genç ve CTP Milletvekili Özdil Nami katıldı.

Komite toplantısına, davetli ve görevliler katılarak görüşlerini ifade ettiler.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesine göre tasarı ülkede finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atlılar köyünde yangın!
Atlılar köyünde yangın!
Merit - Albay ilişkisi
Merit - Albay ilişkisi
Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda feci kaza
Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda feci kaza
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim