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Komite “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

01 Haziran 2018 Cuma 13:57
Komite “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı

Komite, gündeminde bulunan ilgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen günlerde görüşmeye devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına, Candan’la birlikte UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı. 

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden, Ticaret Dairesi’nden, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden, KKTC Devlet Üretme Çiftlikleri’nden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden, Patates Üreticileri Birliği’nden, Enginar Üreticileri Birliği’nden, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer  de katılarak, görüş ve önerilerini sundular.

Tohum ve Üretim Materyalleri  Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde tohum üreticiliği ile ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat bulunmaması nedeni ile tohum üretimleri yeterli kontrollerden yoksun gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloğuna dayalı zorunlu sertifikasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu Yasa Tasarısının hazırlanmasında, Avrupa Birliğinin Tohumculuk konusunda mevzuatı ve üye ülkelerin örnekleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla, orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifikasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kurallar düzenlenmiştir”.

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