Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüşerek, madde madde oylamaya devam edildi.

Komite toplantısına, davetli olarak Para, Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Merkez Bankası’ndan Pelin Yaylalı, Rasiha Maslakçı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden Hediye Soyer, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Sonay Özmen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Ülkü Taşseven ve Maliye Bakanlığı’ndan Özdemir Kalkanlı katıldı.



UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen komite toplantısında CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı, bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleriyle hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.