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Komite yarın karar verecek!

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:54
Komite yarın karar verecek!

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu bugün Cumhuriyet Meclisi’nde toplanarak Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırıp kaldırılmamasını tartıştı.

Yapılan toplantıda Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgügün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan komite, yarın bu yönde karar alacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı ile ilgili kurulan komite yarın karar amacıyla toplanacak.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk,  Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu var.

“UBP tartışmalara gebe!”

UBP milletvekillerinin bugün 3 eksikle bir araya gelerek oy birliği ile bu yönde karar alması kafalarda ciddi soru işaretlerine neden oldu.

UBP’ye yakın kaynaklar Özgürgün’ün, “Dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıktığı” bilinmesine rağmen bu yönde oy birliği ile karar alınmasının önümüzdeki sürecin yeni tartışmalara gebe olduğu yönünde değerlendirdi.

Özgürgün kritik toplantıya katılmazken grupta söz alan milletvekillerinin tamamının Özgürgün’ün dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik ikna edici konuşmalar yaptığı öğrenildi.

Komitede CTP ve HP’nin oyu Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli.

Hüseyin Özgürgün neyle suçlanıyor?

Hüseyin Özgürgün başbakanlığı döneminde hesabında ciddi para trafiği olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Özgürgün hakkında Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma sonucu hesabına milyon TL’ler yatırdığı ortaya çıkmıştı.  

Başsavcılık raporuna göre, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin ve 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” yazılmıştı.

Raporun ardından Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılması istenmiş ardından Meclis Komitesi kurulmuştu. Özgürgün bu süreçte, "Veremeyceğim hesap yok" demişti.

HABER KIBRIS

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visptr 2019-09-25 18:10:47

ben yemiyorum diyen ancak kendi kendini kandırır onun için boş muhabbete sadete gerek yok kafa yormaya değmez yarası olanlar gocunsun dursun

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