Komitelerden gelen tasarılar onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Burada ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Dayanışma Kurulu’nun Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ad Hoc Komite’nin oluşumuna ilişkin kararlar sunuldu.

11 üyeden oluşturulması karar verilen komitenin UBP Grubu’nu temsilen Oğuzhan Hasipoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, Özdemir Berova; CTP Grubu’nu temsilen Özdil Nami, Salahi Şahiner; HP Grubu’nu temsilen Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç; TDP’yi temsilen Cemal Özyiğit; DP’yi temsilen Koral Çağman; YDP’yi temsilen Bertan Zaroğlu tarafından oluşturulması kararlaştırıldı.

Genel kurulda daha sonra Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

"DÜZENLEME SİYASİ DEĞİL TEKNİK"

Konuyla ilgili söz alan Başbakan Ersin Tatar, bunun tamamen teknik bir düzenleme olduğunu, bir atamayı içerdiğini ve siyasi hiçbir yönü olmadığını kaydetti. Tatar, İstatistik Kurumu’nun planlamaya yaptığı önemli katkıya işaret etti.

Önümüzdeki dönemde nüfus sayımı için de dairenin önemli hazırlıkları olduğunu belirten Tatar, bunun daha sağlıklı şekilde yapılması için gerekli çalışmaların yapıldığını, insanlar evlere kapanmadan nüfus sayımı yapılabilmesi için çalışıldığını dile getirdi.

Bunun ardından tezkere oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

KOMİTELERDEN GELEN TASARILAR

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması Onay Yasa Tasarısı”nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle onaylandı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oyçokluğuyla kabul edildi.

Ardından Halkın Partisi Başkanlığının Genel Başkan ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın Genel Başkanlıktan istifa ettiğine ilişkin tezkeresi okutularak, bilgiye sunuldu.