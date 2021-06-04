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Komitenin Anayasaya Aykırı Olduğunu Savunan İki Parti, Yürütmenin Durdurulmasını Talep Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP), Meclis’in “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite Kurulmasına İlişkin Kararını” Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:30
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Komitenin Anayasaya Aykırı Olduğunu Savunan İki Parti, Yürütmenin Durdurulmasını Talep Etti

İki partinin ortak açıklamasına göre, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen ve grubu bulunan CTP ile HP, bugün “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti” tarafından önerilip Meclis’te kurulan AD-HOC Komite’ye karşı, Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. 

Kararla ilgili iki partinin yaptığı ortak basın açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan muhalefet partileri ortak kararları ve hareketleri ile bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nca 17 Mayıs 2021 tarihinde alınan ve Resmi Gazete 26 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ‘Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini hazırlamak ve görüşmek üzere Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite Kurulmasına İlişkin Kararının’ yani Meclis’te grubu bulunan partilerin Anayasamıza göre güçleri oranında komitelerde temsil edilme hükmü hilafına yeni bir içtüzük uygulaması veya içtüzük değişikliği getiren bu kararın öncelikle hukuk devleti ilkesine, demokratik ilke ve teamüllere ve anayasamızın ilgili hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile partiler birer dava dosyalamış ve bu kararın yürürlüğünün dava neticesine kadar durması için bir de yürütmenin durdurulması başvurusu dosyalamış bulunmaktadırlar.

Azınlık Hükümetinin, kendi çıkarları uğruna yasama iradesine ve Anayasal temel ilkelere karşı yasama organını kullanarak ortaya koyduğu bu tavrı ve sonucunu her hukuk devletinde olduğu gibi bağımsız yargı denetimine tabi tutmak siyasi mücadele yanında halkımıza karşı diğer bir sorumluluğumuzdur.”

Son Güncelleme: 04.06.2021 16:31
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