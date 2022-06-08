Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Komitenin bu talebi karar kesinleşmeden görüşmesi mümkün değil!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRTK Müdürü Meryem Özkurt için hazırlanan özel af talebiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 15:34
95 Okunma
Komitenin bu talebi karar kesinleşmeden görüşmesi mümkün değil!
banner48

Karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu, kararın kesinleşmediğini belirten Erhürman, "Kesinleşmesi için ya taraflardan hiçbirinin istinafa başvurmaması ve istinaf süresinin dolması ya da istinafa başvurulması ve istinafın sonuçlanması gerekiyor" dedi.

Erhürman, Meclis'e özel af için dilekçe verilmesi usulünü düzenleyen yasanın bu dilekçelerin ancak kesinleşmiş mahkeme kararı olması durumunda görüşülebileceğini düzenlediğini kaydederek, "Dolayısıyla Meclis'teki dilekçe komitesinin bu talebi karar kesinleşmeden görüşmesi mümkün değil" dedi.

İşte Erhürman'ın açıklaması:

Mahkeme bir karar verdi. Karara karşı istinaf yolu açık. Yani karar kesinleşmiş değil. Kesinleşmesi için ya taraflardan hiçbirinin istinafa başvurmaması ve istinaf süresinin dolması ya da istinafa başvurulması ve istinafın sonuçlanması gerekiyor.

Meclis'e özel af için dilekçe verilmesi usulünü düzenleyen yasa bu dilekçelerin ancak kesinleşmiş mahkeme kararı olması durumunda görüşülebileceğini düzenliyor. Dolayısıyla Meclis'teki dilekçe komitesinin bu talebi karar kesinleşmeden görüşmesi mümkün değil.

Bu durumda istinafa başvurulması olasılığı ortada ve hukukçu bir milletvekili olarak ben bu aşamada mahkeme kararı ile ilgili bir yorum yapmayı yargı bağımsızlığına saygım gereği doğru bulmuyorum.

Peki Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın, “Halkoylaması veya seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan süre içinde… açılış ve temel atma dahil törenler düzenlemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü araçla yayınlarda bulunmak yasaktır” hükmünü o dönemde, Yüksek Seçim Kurulu'nun önceden yaptığı açık uyarıya karşın ihlal ederek, bugünkü Sn. Akkurt için benim de şahsen samimiyetle üzüldüğüm durumu yaratanlar?!

Sn. Akkurt'un açıklamasında, “O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık.

Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar” diyerek işaret ettiği "KKTC'li siyasiler" ne yapıyor? Aynen o gün hukuku ihlal ederken yaptıkları gibi, bugün de tek tek açıklama yapma ve yargıyı zan altında bırakma yarışında!

"Bu seçimi kazanmak için her yol mubahtır" diye düşünürken sergilemediğiniz sorumluluğu bugün sergilemenizi beklemek ne kadar doğru bilemiyorum tabii ama Anayasa, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü adına hiç olmazsa hukuki süreç tamamlanıncaya kadar susmayı başarın!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme gerçekleştiriliyor
Beklenen ödeme gerçekleştiriliyor
9 araç trafikten men edildi
9 araç trafikten men edildi
Ürün Solyalı: “Maliye artı veriyor”
Ürün Solyalı: “Maliye artı veriyor”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim