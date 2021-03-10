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"Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!"

10 Mart 2021 Çarşamba 14:19
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"Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PCR testleri ve yeni tip korona virüs tedavisi hakkında Yüksek İdare Mahkemesi’nde bazı vatandaşlar ve doktorlar tarafından açılan davaya tepkisini paylaştı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ'ın paylaşımı şu şekilde:

Meğer virüs yokmuş...?

Meğer PCR yalanmış...?

Meğer biz bunca zaman boşu boşuna canımızı dişimize takarak çalışıyor muşuz...?

Meğer biz boşu boşuna ailelerimizden sevdiklerimizden uzakta kalmışız...?

Meğer biz boşu boşuna hastalarımızı tedavi ediyor muşuz...?

Meğer biz boşu boşuna kurtaramadığımız hastalarımız için üzülüyor muşuz...?

Meğer boşuna maske takıyor, meğer saatlerce boşuna tulumlar içinde hastarımızı muayene ediyor muşuz...?

Meğer boşu boşuna Aşı olmayı önermişiz...?

Meğerse herşey boşu boşunaymış...?

Ne denir ki...

Allah Akıl fikir versin...

Kimsenin şüphesi olmasın, biz pandemi hekimleri ve hemşireleri olarak bildigimiz öğrendiğimiz, öğreneceğimiz doğrularla hastalarımıza gözümüz gibi bakmaya ve tedavi etmeye devam edeceğiz...

REHBERİMİZ BİLİM.

Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!

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