Konser alanında cinsel saldırıda bulundu

22.05.22 tarihinde saat 0040 raddelerinde, bir üniversitenin organize ettiği konser alanında nefesinde yüzde 258 promil alkol bulunduğu esnada, elleriyle o esnada konseri izlemekte olan Ş.K’nın belini ve kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunan Ö.C, güvenlik görevlisinin uyarısıyla alanda bulunan polis tarafından suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı ayni gün Gazimağusa kaza mahkemesinde “cinsel saldırı, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunma” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Canberk Sağer’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 22.05.22 tarihinde saat 00.40 raddelerinde bir üniversitenin kampüs alanı içerisinde, umumi bir yer olan konser alanı içerisinde kanında yüzde 258 promil alkol tesiri altında iken konser izlemekte olan Ş.K’ nın belini ve kalçasını cinsel amaçla elleriyle sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunup yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunan zanlı, güvenlik görevlisinin alanda bulunan polisin olay mahalline gelmesi esnasında bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmaya devam etmesi üzerine suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

Meselenin yeni olması, alınması gereken ifadeler yanında tahkikatın devam etmekte olduğunu, serbest kalması halinde kaçma ihtimalinin bulunduğunu belirten tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.