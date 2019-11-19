Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Konserde 140 korist ve 10 saz sanatçısı sahne aldı

Bu konser ile KKTC de ilk kez böyle büyük bir koro sahne almış oldu. KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Lapta Esintileri Korosu nun sahne aldığı Cumhuriyet konserlerinin ilki dün akşam yapıldı.

19 Kasım 2019 Salı 12:42
Konserde 140 korist ve 10 saz sanatçısı sahne aldı

Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Merkezi’nde yer alan konsere Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyeleri’nin de katkılarıyla gerçekleşen konserde, ayni anda üç koro toplam 140 korist ve 10 saz sanatçısı sahne aldı.

Konserin başında bir konuşma yapan Başbakan Ersin tatar, KKTC’nin kuurluşunun 36’ncı yılının gururla kutlandığını belirterek,“Cumhuriyet olmak yürek ister, Cumhuriyet olmak çalışmak ister”diye konuştu.

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Lapta Esintileri Koroları’nın sahne alacağı konserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Tatar,konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi ile Lapta ve Beyarmudu Belediyeleri’nin de katkılarıyla gerçekleşen konserde, ayni anda üç koro toplam 140 koroist ve 10 saz sanatçısıyla sahne aldı.

Bu konser ile KKTC de ilk kez böyle büyük bir koro sahne almış oldu.

Şef Ersin Tünay yönetimindeki koro Türk Sanat Müziği Türk Halk Müziği ve Türk hafif müziğinden seçme şarklılarla izleyicilerle buluştu.

Konser büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesindeki konserlerin ikincisi bu akşam Lefkoşa YDÜ AKM de sonuncusu ise,yarın akşam Beyarmudu’nda Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer alacak.

Girişin ücretsiz olduğu konserler, 20.00’da başlayacak.

(BRT)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş’tan 4’lü hükümette oğluna 60 dönüm arazi daha
Denktaş’tan 4’lü hükümette oğluna 60 dönüm arazi daha
Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu Sonuçları Açıklandı
Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu Sonuçları Açıklandı
Kuir Kıbrıs “LGBTİ+ Cinsel Sömürü ve İnsan Ticareti”ni konuşacak
Kuir Kıbrıs “LGBTİ+ Cinsel Sömürü ve İnsan Ticareti”ni konuşacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim