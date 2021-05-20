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Konseri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar da Dinledi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün akşam Bedesten’de “1. Gençlik Konseri” düzenlendi. Konseri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte dinledi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:29
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Konseri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar da Dinledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgını dolayısıyla seyircisiz gerçekleştirilen ve yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanan konserin proje tasarımı ve sunumunu, opera sanatçılarından Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Soprano Laden İnce yaptı.

Opera alanında çeşitli konservatuvarlarda eğitim almakta veya yeni mezun olan son kuşak opera sanatçısı adaylarını halka tanıtmayı amaçlayan konserde, Konser Piyanisti ve Uzman Öğretim Görevlisi Atakan Sarı ve sanatçı adayları Ayten Sönmezoğlu, Havva Özdemirağ, Muazzez Çekici ve Nurseli Tilki yer alarak eserlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar himayelerinde gerçekleştirilen “Hoş Geldin Bebek Orman Projesi”nden esinlenerek "Her bebek bir fidan" adında bir şarkı besteleyen sanatçı Cemal Özgürsel'in bestesi de konserde gecenin sürprizi olarak gençler tarafından ilk kez seslendirildi.

Beğeni toplayan konserin sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından genç sanatçılara katılım belgeleri takdim edildi.

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