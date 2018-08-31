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Kontak kapatarak protesto ettiler

Akaryakıt zammını protesto eden bir grup, Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemi yapıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:23
Kontak kapatarak protesto ettiler

Eylem Başbakanlık önünde 11.15 sıralarında başladı.

Saat 11.30 itibarıyla birkaç araç ve otobüs Başbakanlık önündeki yola bırakılırken, polis de bölgede güvenlik önlemleri alarak sorun yaşanmaması için trafik akışını başka güzergahlara yönlendiriyor.

Facebook üzerinden Motorspors Cyprus adlı grubun girişimiyle örgütlenen eylem için yapılan çağrıda “Akaryakıta gelen zamlara yeter demezsek tepki göstermezsek sene sonuna bu benzin 6 lirayı bulur. Gelin birlik olalım sesimizi çıkaralım” denilmişti.

Eyleme, bazı örgütler de destek verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtZamProtestoBaşbakanlık önüKontak Kapatma EylemiGündemKıbrıs
Yorumlar
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Magusalı 2018-08-31 13:31:27

Havadan konuşmak boşuna. Dünya petrol fiyatları nedir.? Güneyde,Türkiyede,İngilteredeki fiyatlar ile karşılaştırınız. En ucuz KKTC.

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sabır 2018-08-31 13:33:06

Biraz sabredin. Biz biraz daha az gezerek şimdilik kendi önlemimizi aldık. Biraz sabır. Çok anormal bir yükseliş. Türkiye hükümeti bile başedemedi. Bu hükümet gitsin diyenler arkadan gelecek olanın tam kaos yaşatacağını neden göremiyorlar. İşte o zaman bittik. Sağduyunuz yok mu sizin.

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Kemal 2018-08-31 13:07:39

Neden hukumete suç buluyorsunuz. KKTC nin geliri nereden ne retiyorsunuz. Çoğunuz znginsiniz. ne ihraç ediyorsunuz. Dünya krze girmiş hükümet nerden bulacak parayı herkes eylemde. Sadece sendikalar kapansın herşey düzelir.

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Kktc 2018-08-31 15:48:43

Bir kaç araba bir kaç otobüs . Amaç neydi ?

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