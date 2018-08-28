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Kontak kapatma eylemi yapılıyor

Bir grup vatandaş, Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemine gitme kararı aldı

28 Ağustos 2018 Salı 09:23
Kontak kapatma eylemi yapılıyor

Akaryakıta bu gece yapılan fahiş zam üzerine sosyal medyada örgütlenen bir grup vatandaş, Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemine gitme kararı aldı.

Motorsport Cyprus öncülüğünde düzenlenecek eylemin 31 Ağustos Cuma günü 11.00’da yapılacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kontak KapatmaEylemBaşbakanlıkAkaryakıtZamGündemKıbrıs
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vatandaşşş 2018-08-28 10:31:50

ne birgünü be 5 tl yi geçsin yemin ettim arabayı seyru seferden bilem düşürdecem yok birgün kontak kapama yapacam

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daşşşş 2018-08-28 10:34:29

gerçi biz almasak gavurlara satarsınız zaten onlara mahana bizide düzersiniz

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Reis cyprus 2018-08-28 11:15:27

Benzinin maliyeti adaya kadar 1.25 lira zamı anlamakta zorlanıyorum bir yetkili bunu aciklasin lutfen.

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bir vatandaş 2018-08-28 11:16:09

hadi be Kıbrıslılar çıkaralım artık ayak seslermizi ne sindiniz kaldınız yetmedimi bu suskunluk yoksa çokmu paranız var sokağa atmaya gelin bir ses verelim bu yanlış düzene

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