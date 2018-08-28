Kontak kapatma eylemi yapılıyor

Akaryakıta bu gece yapılan fahiş zam üzerine sosyal medyada örgütlenen bir grup vatandaş, Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemine gitme kararı aldı.

Motorsport Cyprus öncülüğünde düzenlenecek eylemin 31 Ağustos Cuma günü 11.00’da yapılacağı açıklandı.