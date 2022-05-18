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Konteynırla uyuşturucu getirdiler!

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde uyuşturucu operasyonu.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:51
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Konteynırla uyuşturucu getirdiler!

Operasyon sonucu konteynır ile gelen yedek parçalar içerisinde 5 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışından konteynır ile gelen yedek parçalar içerisinde, polis ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tampon Operasyonu) kapsamında yaklaşık 5 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile bir adet hassas terazin bulunarak emare olarak alınmıştır. operasyon kapsamında S.S.(E-54), H.Y.(E-25), H.K.(E-32) ve A.G.Y.(E-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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