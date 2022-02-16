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Kontrolden kaçmaya çalışırken trafik polisine çarpan zanlı 2 gün tutuklu

Girne’de trafik kontrolünden kaçmaya çalışırken trafik polisi T.A.’ya çarpan zanlı Uche Onyechere, soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.

16 Şubat 2022 Çarşamba 19:45
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Kontrolden kaçmaya çalışırken trafik polisine çarpan zanlı 2 gün tutuklu
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Girne’de meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Uche Onyechere bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Belet,  16 Şubat 2022 tarihinde 00.15 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Mercedes E 220 marka SC 834 plakalı araçla seyrettiği esnada trafik kontrolü yapan polis memurları tarafından durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis, kontrol amacıyla durdurulmak istenen zanlının trafik polisi T.A.’nın kalçasına çarparak, yere düşürdüğünü, sol el bileğinin kırılmasına neden olduğunu ifade etti.

Belet, zanlının daha sonra olay yerinden kaçtığını aktararak, zanlının evinde tespit edildiğini, ifadesinde aracı kendisinin değil, arkadaşının kullandığını söylediğini aktardı.

Yapılan güvenlik kamerası araştırması sonucu zanlının yalan beyanda bulunduğunu tespit ettiklerini söyleyen Belet, 2021 yılında alkollü sürüşten dolayı zanlının ehliyetine el konulduğunu, soruşturmanın devam etiğini belirtti ve 2 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma maksatlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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