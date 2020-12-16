“Kontrollü turizme izin verilmeli”

Turizm paydaşları basın toplantısı düzenledi…

Basın toplantısında konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsattı.

Ticaret, Sanayi Odaları’nın yanı sıra, İnşaat müteahhitleri, Seyahat Acenteleri, Rehberler, Kiralık Arabacılar, Casino İşletmecileri, Çiftçileri Birliği ve Turizm Çalışanları Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, turizm sektörünün hemen herkesi etkilediğinin altı çizildi.

“Sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetin de taahhüt ettiği desteği vermesi gerekiyor” diyen Çağıner, kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmesini istediklerini açıkladı.

“20 bin emekçi işsiz…”

Bugün 20 binin üzerinde emekçinin turizm sektöründe ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Çağıner, sektör olarak nasıl ayakta duracaklarını sorguladı.

Sektörün emekçileri ile birlikte herkesin evine bir şekilde dokunduğuna işaret eden Çağıner, sektör çalışanı 20 bin kişinin aylardır işsiz olduğuna da vurgu yaptı, bunun 100 bin kişiyi etkilediğine değindi.

Bilin Üst Kurulu’nun ‘anlık, görüş alınmaksızın’ karar aldığını savunan Çağıner, bundan sonra da bu kararların kaos ve isyanlara neden olacağını savundu.

Turizm sektöründe çalışanlara empati yapılmasını istediklerini söyleyen Dimağ Çağıner, sektör paydaşlarının özverisinin görmezden gelindiğini de ileri sürdü.

Çağıner, “Birçok sektör batma noktasındadır. Devlete olan, bankalara olan mükellefiyetlerimiz devam ediyor. Bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiştir. Turizm sektöründen utanmıyoruz, sektör sadece casinolardan ibaret değildir. Birçok küçük işletme var, seyahat acenteleri var. Bu insanlara ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz diye sorulmuyor. Mağdur olmak için güneyde çalışmak gerekmiyor, kuzeyde de insanlarımız mağdurdur.”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

“Turizmin katma değeri çok büyük”

Araştırmalara göre, otellerde süt ürünlerinin %80’inin, etin %90’ının, tarım ürünlerinde de %95 yerelden karşılandığının altını çizen Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, turizm tesislerinin katma değerine vurgu yaptı.

Turizm işletmelerinin yerli sanayiye çok önemli katkısı olduğuna da işaret eden Avunduk, otellerin kapanmasıyla sütte %75 tüketimin düştüğü bilgisini paylaştı.

Alıcının olması için turizm tesislerinin açılması gerektiğine vurgu yapan Avunduk, oteller olmasaydı, tüketimin çok ciddi düşeceğini belirtti.

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun:

“Sağlık koşullarını sağlayalım, açılalım”

Dünyanın pandemi ile sarsıldığına işaret eden Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, dünyada ekonomi ve sağlığın dengelenmeye çalışıldığını, bizde ise sadece sağlığa önem verildiğini savundu.

‘Memur devleti’ görünümündeki ülkede sektöre önem verilmediğini ifade eden Tolun, pandeminin hemen başında ‘Karantina hastanesi’ talep ettiklerini anımsattı, halen hastanenin devreye girmediğine vurgu yaptı.

Sağlık Personelinin bu yerlerde görev yapmak istemediği için hastanenin hizmete giremediğini iddia eden Tolun, ülkede gerekli sağlık koşullarının sağlanıp açılmanın da yaşanması gerektiği görüşünü belirtti.

“Biz sadece parayı düşünürüz, sağlığı düşünürüz algısı yaratıldı… Oysa bu insanlar gelirse ilk muhatap olacak bizleriz” diyen Tolun, geçtiğimiz yılın 10’nda 1’i oranında kişinin ülkeye geldiğini, bunların da 3’te 1’inin otellerde kaldığını ifade etti.

“170 acente, 10 bilet satarsa şanslıdır” diyen Tolun, iç turizmin de sağlanamadığına vurgu yaptı. 6 Mart’ta Hükümet’e ‘yol haritası’ verildiğini ve öneriler sunulduğunu hatırlatan Tolun, 9 aydır bankalardan kredi alarak, çalışanlarla kader birliği içinde sürecin götürüldüğünü kaydetti.

1500 TL’lerin de verilmediğini söyleyen Tolun, işveren katkılarının da yanından 4 kişiden az çalıştıranlara verileceğinin söylenmesiyle, işverenlerin de çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kaldığını savundu.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle:

“Turizme atılan taş, üreticiye kaya…”

Turizme atılan her taşın, ülke üreticisi ve insanına atılan kaya olarak geri döndüğünü söyleyen Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, bu bilinçle hareket ettiklerini ifade etti.

Kelle, kapanma ile ülkenin üretiminin yok edildiğini vurguladı.