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"Kontrolü TC’li Polis ekibi mi yapıyor?” sözlerine yalanlama

Polis Genel Müdürlüğü, Avrupa Gazetesi’nde yer alan “Kapılarda Kontrolü TC’li Polis Ekibi Mi Yapıyor?” başlığı altında, kuzey ile güney arasında serbest geçiş yapılan kapılarda kontrol yapmak için ülkemize Türkiye’den özel polis ekipleri geldiği yönündeki haber tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

12 Haziran 2022 Pazar 19:43
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"Kontrolü TC’li Polis ekibi mi yapıyor?” sözlerine yalanlama
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Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili açıklama şöyle:

 “Polis Genel Müdürlüğü personelinin gelişimine yönelik olarak yıllık eğitim planı çerçevesinde, merkez ve taşra birimlerinde görev yapan toplam 26 personele geçtiğimiz hafta içerisinde TC Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ülkemize gelen üç eğitmen tarafından “Risk Analizi ve Arama Teknikleri” konularında hizmet içi eğitim verilmiştir. Haberde bahsi geçen aramalar ise, bu eğitim kapsamında sınır kapıları ile deniz ve hava limanlarında gerçekleştirilen uygulamalı bir eğitimden ibaret olup, aramalar eğitime katılan KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılmıştır.

İlgili yayın kuruluşunun yayınlarının halkı doğru bir şekilde bilgilendirmekten ziyade bu ve benzer konularda gündemi sürekli saptırarak Polis Genel Müdürlüğü’nün başarılarını görmezden geldiği ve kurumun itibarını zedeleyecek nitelikte araştırmadan ve yetkililerden doğrulatmadan gerçek dışı yayınlar yapmaya devam ettiği görülmektedir.

Kıbrıs Türk Polis Teşkilatının, son yıllarda suçla mücadelede gerek kaçakçılık, gerek narkotik ve sair suçları önlemede ve suçları aydınlatmada göstermiş olduğu üstün performans, ulaştığı yüksek seviye kamuoyunun hafızasında tazeliğini korumaktadır.

Özellikle son iki yılda, Narkotik suçlarında geçmişe oranla kilo bazında ele geçirilen uyuşturucular sayesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerimiz,  TC Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile de yapmış oldukları işbirliği sayesinde uyuşturucu çetelerine yönelik sınır aşan operasyonlara da katkı koymaya devam etmektedirler.

Polis Genel Müdürlüğü, çağımızın sürekli gelişen ve değişen koşullarına göre kendini sürekli yenilemeye devam eden, seçkin personelini plan çerçevesinde sürekli eğiterek gelişmiş ülke polis teşkilatları düzeyinde tutmayı ilke edinmiş ve bu yönde gayretlerini sürdürmektedir.

Kime ve kimlere hizmet ettiği belli olmayan bu tür yayınları yapanların Polis Genel Müdürlüğü’nün başarılarını sekteye uğratamayacağı gibi, halkının nazarındaki saygınlığına da gölge düşüremeyecektir”

Anahtar Kelimeler:
Polis Genel MüdürlüğüPolisKKTCTC
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