“Konuşulmayan Projesi”nin medyaya yönelik çalıştay serisi tamamlandı

“Konuşulmayan Projesi” medyaya yönelik çalıştay serisinin sonuncusunu düzenledi.

CCMC ve Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında “3. Basına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı” ve “3. Sivil Toplum Örgütleri Aktivistlerine Yönelik Medya Çalıştayı” 14 ve 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

İki yılın sonuna yaklaşan Unspoken/Konuşulmayan Projesi, seri şeklinde gerçekleştirdiği “Basına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayları” ve “Sivil Toplum Örgütleri Aktivistlerine Yönelik Medya Çalıştayları”nın sonuncusunu düzenledi.

14 ve 15 Eylül’de basına yönelik gerçekleşen çalıştayda çeşitli gazete ve sosyal medya kurumlarında çalışan basın mensupları, İngiltere Thomson Vakfı’ndan gelen uzman Sue Caro ile insan hakları ve toplumda çeşitliliğin önemine vurgu yapan yayınların önemini, bu konu özelinde yayınlar yapmanın risklerini, yayınlanma sürecinde ve sonrasında basın mensuplarının sorumluluklarını tartıştılar.

Bunun yanı sıra, katılımcılar “Unspoken/Konuşulmayan Projesi”nin yürüttüğü billboard kampanyasının medyada nasıl yer aldığı ve nasıl yer alması gerektiğini irdeledi.

“3. Basına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı” ardından 16 ve 17 Eylül’de STÖ Aktivistlerine Yönelik İletişim ve Savunuculuk Çalıştayı’nın sonuncusu gerçekleşti.

Çalıştayın ilk gününde İngiltere Thomson Vakfı’ndan gelen uzman Mark Webster, STÖ aktivistlerine basın ve medya ile olan etkileşimindeki sorumlulukları, bu etkileşimden ortaya çıkabilecek olan risklerin öngörülmesi ve yönetimi hakkında bilgi verdikten sonra çalıştayın ikinci gününde Kuir Kıbrıs Derneği tarafından resmi kurumlara gönderilen ayrımcılık özelindeki bilgi talebi dilekçeleri ve resmi kurumlar tarafından gönderilen cevaplar üzerine basın konferansı gerçekleşti.