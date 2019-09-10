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Koop-Bank 60. kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı

10 Eylül 2019 Salı 11:56
Koop-Bank 60. kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop-Bank) 60. kuruluş yıldönümünü resepsiyonla kutladı.

“Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilen resepsiyona, Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı bakanlar ve milletvekilleri, üst düzey yetkililer, bankanın yönetim kurulu üyeleri, banka çalışanları ve emeklileri olmak üzere kalabalık bir topluluk katıldı.

Gece, Folk-Der ekibi birbirinden muhteşem dans şovları ile halk danslarından oluşan gösterileriyle başladı. Ardından Koop-Bank ile ilgili film gösterimi gerçekleştirildi.


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Konuşmaların yapıldığı gecede, kapanışı Türkiye’nin tanınmış şarkıcılarından “Hadise” yaptı.

(BRT/SM)

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