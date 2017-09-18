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Koop Bank için soruşturma başlatıldı iddiası!

Yeni Bakış’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, kooperatiflerle ilgili ortaya atılan yolsuzluklar konusunda önemli adım.

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:18
Koop Bank için soruşturma başlatıldı iddiası!

Bir süre önce Halkın Partisi Kudret Özersay tarafından kamuoyunun gündemine taşınan Kooperatif Merkez Bankası’ndaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili Savcılığın talebi üzerine mali polis soruşturma başlattı.

Yeni Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özersay’ın Londra’ya yapacağı ziyaret öncesinde mali polise ifade verdiği belirtildi. Mali polisin bu günlerde Banka Yönetim Kurulu Eski Başkanı Hasan Tosunoğlu ve diğer yöneticilerin de ifadesini alacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, aynı gün mali polisin Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) Cemal Bulutoğluları’nın başkan olduğu dönemle ilgili iddia edilen yolsuzluklar için soruşturma kapsamında Bulutoğluları’nın ifadesine başvurduğu öğrenildi.

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Yeni Bakış Gazetesi

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