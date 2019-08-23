KOOP baskent 3x3 sokak basketbol turnuvasi 7 ve 8 eylül’de

Turnuvayla ilgili basın toplantısı Kooperatif Merkez Bankası Konferans Salonunda Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü’nün katılımıyla yapıldı.

ATAMAN

Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman, Koop Bank’ın basketbola verdiği önemin kurumsal kültürün bir parçası olduğunu belirterek, 60. kuruluş yılı kutlamaları çerçevesinde Eylül ayında yapmayı planladıkları turnuvayı, LTB Başkanı’nın da benzer bir organizasyon düşüncesi olması nedeniyle ortaklaşa düzenlemeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Ataman, Basketbol Federasyonu ve Başkanı Ahmet Sütçü’ye de katkısından dolayı teşekkür ederek, tüm halkı bu heyecanı birlikte yaşamaya çağırdı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, gençlere alan yaratmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, LTB’nin amatör branşlara verdiği öneme değindi.

Bu yıl farklı ve daha büyük bir etkinlikle halkla buluşmak istediklerini belirten Harmancı, turnuvanın Gelir ve Vergi Dairesi’nin araç park yerinde düzenleneceğini söyledi.

Basketbol Federasyonu ve Koop Bank yetkililerine çağrıda da bulunan Harmancı, Çağlayan Parkı’ndaki basketbol sahasının birlikte tadilat ve düzenlemesinin yapılarak kalıcı bir alana dönüştürülmesini istedi.

Harmancı; eksiksiz, sağlıklı ve güzel bir turnuva olmasını diledi.

SÜTÇÜ

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, LTB ve Koop Bank’ın kendilerini topluma anlatırken basketbolu seçmelerinden onur duyduklarını belirtti ve federasyon olarak görevlerinin bu hareketin önünü açmak olduğunu ifade etti.

Koop Bank’ın basketbola verdiği değer ve önemin farkında olduklarını belirten Sütçü, tüm katılımcı ve izleyicilerin keyifle izleyeceği bir turnuva olmasını diledi.

TURNUVA

Turnuvaya katılım 90 TL olacak ve kayıt 0542 852 00 08 numaralı telefondan yaptırılabilecek.

Arılar, U12, U14, U16, Büyükler ve Masterler kategorilerinde 3’er kişiden oluşacak takımların yarışacağı turnuvada, ödüller Büyüklere 1000 TL, Masterlere 1000 TL, gençler ve çocuklar için hediye çekleri olarak dağıtılacak.