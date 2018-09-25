Koop Gaz ve İnter Gaz zammı yalanladı!

Tüpgazın zamlanıp 85 TL olduğu yönünde sosyal medyada çıkan haberleri tüp dağıtım şirketleri Koop ve İnter Gaz yalanladı

KOOP GAZ: ZAM YOK

Koop Gaz muhasebe sorumlusu Veysi Özerem “şu an itibariyle zam yoktur. Piyasalarda spekülasyon yapılmaktadır. Fabrikamız çalışıyor ve normal fiyattan tüp dağıtımı yapıyoruz. İleriki zaman diliminde ne olur bilemem. Ancak bu haberleri bizde sosyal medyadan duyduk. Zam gelmiş olsa biz eski fiyattan satmayız. İsteyen gelip bizden tüp alabilir” dedi.

İNTER GAZ: HABERLER DOĞRU DEĞİL

İntergaz Tüp Pazarlama Müdürü Arda Kalafatoğlu da “ bugün için yapılan her hangi bir zam yoktur. Sosyal medyada zam olduğuna dair yayılan haberler yalandır. Eski fiyattan satışımız gün boyu devam etmiştir” dedi.