Koop-Sen'de yeni yönetim belirlendi

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) bugün gerçekleştirdiği genel kurulla yeni yönetimini belirledi.

Sendika’dan verilen bilgiye göre, 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda, Genel Başkanlığa Mehmetali Güröz, Genel Sekreterliğe Rifat Tuğsal getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri şöyle:

“Bankacılık Şubesi: Öykü Muhtaroğlu, Neriman Kara, Ahmet Kocayiğit, , Alkar Özdeş, Cihan Çeribaşı, Talat Ilgar, Ertunç Lisani, Ziya Digeş, Zehra Baybora, Simge Özgürlü Transtürk.

Koop ve İştirakler Şubesi: Savaş Dedeler, Hasan Okanar, İzzet Çıldam, Hüda Avşaroğlu, Yalçın Kömürcügil, Erkan Mertekçiler, Hüseyin Çoban, Ümit Demirtaş, Örs Gazitepe ve Nihat Selengin.”

Denetleme Kurulu Mustafa Tuzcu, Hakan Akgün, Pervin Elektrikçi’nden, Disiplin Kurulu Ömer Bahadi, Hüseyin Kuran ve Ayşe Kayalı’dan oluştu.

KONUŞMALAR

Genel kurul, sendikanın önemli isimlerinden, geçen yıl hayatını kaybeden Hasan Oktay Kansay’ın anılması ile başladı.

Sendikanın geçmişten günümüze verdiği mücadelenin anlatıldığı klip gösterimi ve saygı duruşunun arından divan başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da açılış konuşmasını Sendika Başkanı Mehmetali Güröz yaptı.

Güröz, sorunların temelinde Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamamasının yattığını söyledi, biran önce BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Kooperatiflerin önemine de işaret eden Güröz, hükümetten beklentilerinin sosyal devlet anlayışına uygun politikaları hayata geçirerek yaşam kalitesini yükseltmesi olduğunu kaydetti.

Güröz “Hükümetten orta ve dar gelirlilerin alım gücünü artıracak, adil vergi sistemini sağlayacak, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak adımlar atmasını beklemekteyiz” dedi.

Sendika olarak üretimin öneminin bilincinde olduklarını söyleyen Güröz, Koopsüt’ün gerçek sahiplerine devredildiğini, Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi ile Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve Lp Gaz Üretimi Pazarlama Kooperatifi’nin siyasetten arındırıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'nın 1983 yılından bu yana hükümetler tarafından atanan Kayyum tarafından yönetildiğini hatırlatan Güröz, Bankanın özerklik yapısını kaybettiğini savundu.

Güröz, “Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası bir kamu bankası değildir, vakıf değildir. Devlet hemen elini bankadan çekmeli ve genel kurulun gerçekleştirilmesini sağlayarak bankayı gerçek sahiplerine devretmelidir. Ayrıca hükümetten bir başka talebimiz son geçen bankalar yasası ile kooperatifler yasasının çelişen maddelerinin ve yetki karmaşasının giderilmesi ve kooperatif bankalarının önünün açılmasıdır” dedi.

Sendikal platform adına genel kurula seslenen Hasan Felek ise, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybından dolayı zor durumda olan emekçilerin, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlarla nefes alamaz hale geldiğini söyledi.

Ülkenin kısır döngü içinde idare edilmeye çalışıldığını kaydeden Felek. çıkış yolunun stabil para birimine geçilmesi, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, sermayeye sağlanan teşvik ve desteklerin kaldırılarak emekçilerin alım gücünü artırmak olduğu görüşünü dile getirdi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün de, Kıbrıslıların büyük acılar çektiğini, hala kayıpların bulunması için çalışmalar yürütüldüğünü anımsattı. Sonüstün, toplumlar arası barış görüşmelerinin kesintiye uğradığını bunun ise iki toplum arasındaki güvensizliğin devamını sağladığını kaydetti.

YKP genel Sekreteri Murat Kanatlı ise konuşmasında Avrupa Parlamentosu seçimlerini değerlendirdi. Kanatlı, Avrupa’da hızla yükselen neoliberalizm ve ırkçılığa karşı solun güçlendirilmesi için Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanılmasının önemine değindi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, sendikal hareketin Kıbrıs Türk toplumunun en önemli hareketlerinden biri olduğunu söyledi.

Koop Bank’ın bugüne gelmesinde herkesin katkısı olduğunu ifade eden Sorakın Koop Bank’ın bir hükümet Bankası olmadığını, halkın Bankası olduğunu kaydetti.

“Elbette bir gün Koopbank’ın sahiplerine devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Sorakın, bankanın bugün çok iyi bir noktada olduğunu, ve dengeleyici unsur olma özelliğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Kooperatif çalışanlarına büyük görev düştüğünü söyleyen Sorakın, “Biz eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeden Kooperatif Bankasında ne gerkiyorsa onu yapmaya çalışacağız” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Sorakın, bazı kesimlerin söylediği gibi BM parametrelerinin bitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Genel Başkanlığa yeniden Mehmetali Güröz getirildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin de belirlendiği genel kurulda Genel Sekreterliğe ise Rifat Tuğsal seçildi.