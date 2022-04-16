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Koop-Sen Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmetali Güröz

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen) bugün 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

16 Nisan 2022 Cumartesi 13:24
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Koop-Sen Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmetali Güröz

Genel Kurul’da yapılan seçimler neticesinde yeni görev dağılımı yapıldı.

Buna göre Genel Başkan Mehmetali Güröz olurken, Genel Sekreter de Rifat Tuğsal oldu.

Koop-Sen’de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bankacılık Şubesi                                          Koop ve İştirakler Şubesi

Öykü Muhtaroğlu                                           İzzet Çıldam

Ahmet Kocayiğit                                             Hüda Avşaroğlu

Neriman Kara                                                 Yalçın Kömürcügil

Alkar Özdeş                                                    Hüseyin Çoban

Cihan Çeribaşı                                                 Örs Gazitepe

Kemal Kerem                                                  Gürkan Zehirok

Ertunç Lisani                                                   Ediz Arıkan

Ziya Digeş                                                       Orbay Başar

Zehra Baybora                                                Murat Aslan

Simge Ö.Transtürk                                          Osman Kısaoğlu

Denetleme Kurulu                                         Disiplin Kurulu

Seren Eminer                                                   Nevzat Nevzat

Hüseyin Kuran                                                Velettin Taşkent

Mehmet Kaptan                                               Sermen Baradan

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