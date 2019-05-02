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Koop Süt hellimleri artık Türkiye Birlik Anonim Şirketi marketlerinde

Geçtiğimiz aylarda Koop Süt ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda Koop Süt tarafından üretilen hellim Türkiye’de Birlik Anonim Şirketi marketlerinde satılmaya başlandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:20
Koop Süt hellimleri artık Türkiye Birlik Anonim Şirketi marketlerinde
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Konuyla ilgili olarak Tarım Kredi Koopreratifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Poyraz, bu yılın Şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumuriyeti’nde Koop Süt tarafından üretilen hellimin Türkiye’de Türk pazarında satılması noktasında varılan karşılıklı mutabakatla çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, özellikle Türkiye’de az tuz tüketilmesi tüketicinin damak tadına uygun bir üretim modellemesi yapıldığını ifade etti.

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“Kıbrıs hellimi” adı altında Kıbrıs’ın adını kullanarak farklı firmalar tarafından Türkiye’de ürün satışı yapılmakta olduğunu, bu ürünlerin gerçekten Kıbrıs hellimini temsil etmediğini, yapılan bu ortak çalışma ile göstermiş olduklarına dikkati çeken Poyraz şunları kaydetti. ” Açıkçası bilgilendirme amaçlı olarak da kendi raflarımızda bunu yazdık. Çünkü Kıbrıs helliminin özelliği 1 kg. hellimi elde etmek için yaklaşık 9 kg. süt kullanılması gerekiyor. Ama şu anda piyasada 4,5 veya 6 kg. ne kadarsa, mümkün olduğunca diğer katkı maddelerini çoğaltarak sütü az kullanarak maliyetleri aşağıya çekme anlamında gerçekten hellim olmayan hellim tadı verilmeye çalışılan ürünler var. Biz burada aslında gerçek anlamda Kıbrıs’ın hellimini Türk piyasasına bu şekilde arz etmiş olduk. Anlaştığımız çerçevede aylık 75 ton civarında başlangıç olarak başladık. 3 tırla bunu getireceğiz. Talebin artacağını tahmin ediyoruz.Ttalep artıkça da Kıbrıs’tan olan ürün talebimizi de inşaallah ilerleyen aşamada artıracağız.”

Tarım Kredi Birlik ürünlerini yurtdışı pazara taşıma noktasında son zamanlarda çalışma başlatıklarının altını çizen Poyraz, başta Arap coğrafyası olmak üzere Çin’deki fuara da Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendi ürünleriyle birlikte hareket ettikleri tüm kooperatiflerin ürünlerinin de bu anlamda uluslararası pazara taşınacağını ve buna Kıbrıs’taki Kooperatifin de dahil olduğunu vurguladı.

Poyraz, Tükiye’de zaman zaman arz talep dengesizliklerinden kaynaklanan üretim eksikleri olduğunda yurtdışından ürün ithalatı ihtiyacı doğduğundan yurtdışından getirdiklerini belirterek şöyle devam etti.” Yurtdışı aklımıza geldiği zaman bizim ilk başvuracağımız noktada Kuzey Kıbrıs çiftçisi olması lazım ve Kuzey Kıbrıs’ta üretim fazlası olan ürünlerin Türkiye’nin ihtiyacı olduğu ölçüde Kıbrıs’a taşınması noktasında Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bugün başlattığımız bu çalışma bundan sonraki çalışmalara da köprü vazifesi teşkil edecek. Prensip olarak Türkiye’de ihtiyacı duyulan ve piyasanın talep ettiği Türk çiftçisi tarafından da karşılanma noktasında sıkıntı yaşanan ürünlerde bizim bundan sonraki ilk adresimiz Kuzey Kıbrıs Türk çiftçisi olacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Koop Süt
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