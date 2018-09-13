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Koop Süt: Market satış fiyatlarında dengesizlik var

Koop Süt bugün bir açıklama yaparak ürünlerinin fiyatlarını yeniden paylaştı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:46
Koop Süt: Market satış fiyatlarında dengesizlik var

Yapılan açıklamada 3 Eylül 2018 tarihinde ham süt fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki artış nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıldı ve fiyat ayarlaması yaptıkları kaydedildi.

Koop-Süt son bir haftadır market satış fiyatlarında, müşterileri mağdur eden dengesizlikler olduğunu saptadıklarını belirtti.

Koop Süt’ün açıklaması şöyle:

Belirtmek isteriz ki, KOOP SÜT 60 yıldır Kıbrıs Türk Halkı’nın öz varlığıdır. KOOP ürün fiyatlarının açıkladığımız fiyatların çok üzerinde olduğunu tespit ettiğiniz satış noktalarını bizlere bildirmeniz, tarafımızdan gerekli müdahalenin en kısa zamanda yapılmasını sağlayacağından bu konudaki desteğiniz de bizler için son derece önemlidir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet tüm yerli üreticiler gibi bizlerin de bu kriz döneminde uğrayacağı haksız suçlamaların önüne geçecektir.

Güncel KDV dahil fiyat listemiz aşağıdaki gibidir: 

KOOP Yağlı Süt 1 Litre

4,60 ₺

KOOP Yarım Yağlı Süt 1 Litre

4,75 ₺

KOOP Yağsız Süt 1 Litre

5,00 ₺

KOOP Laktozsuz Süt 1 Litre

5,95 ₺

KOOP Keçi Sütü 1 Litre

9,25 ₺

KOOP Süt 200ml

(Yağlı Süt, Yarım Yağlı Süt)

1,10 ₺

KOOP Laktozsuz Süt 200ml

1,35 ₺

KOOP Aromalı Süt 200ml

(Kakaolu Süt, Çilekli Süt)

1,30 ₺

KOOP Meyvesuyu 200ml

1,43 ₺

KOOP %100 Meyvesuyu 200ml

1,60 ₺

FROSTY Pink Greyfurt 200ml

1,27 ₺

KOOP Meyvesuyu Nektarı 1 Litre

5,23 ₺

(Kayısı, Portakal, Şeftali)

5,23 ₺

6,33 ₺

KOOP Meyvesuyu Nektarı 1 Litre

(Ananas, Kokteyl, Vişne)

6,33 ₺

7,65 ₺

KOOP %100 Meyvesuyu 1 Litre

TİTANİK Ayran 1 Litre

5,93 ₺

TİTANİK Ayran 2 Litre

10,97 ₺

KOOP Yoğurt 800gr

8,24 ₺

KOOP Yoğurt 1400gr

14,18 ₺

KOOP Yoğurt 3000gr

28,35 ₺

KOOP Yoğurt - Light 650ml

6,67 ₺

KOOP Yoğurt - Süzme 500gr

5,62 ₺

KOOP Yoğurt - Süzme 1000gr

10,45 ₺

KOOP Yoğurt - Süzme 2750gr

29,14 ₺

KOOP Beyaz Peynir (kg)

34,13 ₺

KOOP Az Tuzlu Hellim (kg)

42,00 ₺

KOOP Tuzlu Hellim (kg)

38,85 ₺

KOOP Taze Kaşar Peyniri 800gr

25,20 ₺

KOOP Taze Kaşar Peyniri 2000gr

63,00 ₺

FROSTY Pink Greyfurt 1 Litre

4,90 ₺

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Koop SütFiyatlarürünlerMarketlerGündemKıbrıs
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