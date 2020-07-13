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Koop-Süt, süt ve süt ürünlerinde indirime gitti

Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt), süt ve bazı süt ürünlerinde yüzde 20 ile 9.85 arasında indirim başlattı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:10
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Koop-Süt, süt ve süt ürünlerinde indirime gitti

Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Koop-Süt), süt ve bazı süt ürünlerinde yüzde 20 ile 9.85 arasında indirim başlattı.

30 Ağustos’a kadar devam edecek indirim, paket süt, hellim, beyaz peynir, eritme peynir, taze kaşar peynir ve Koper peynirlerine uygulanacak.

Koop-Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, koronavirüsün KKTC ekonomisini de olumsuz etkilediğini, bu noktadan hareketle süt ve süt ürünlerinin alımını kolaylaştırmak amacıyla fiyatlarda indirime gitme kararı aldıklarını ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında” olan Koop-Süt’ün de bu sürece katkı sağlamak ve halkın süt ve süt ürünlerinin tüketimine katkıda bulunmak adına böyle bir karar aldıklarını ifade eden Erişmen, ihracatın olmaması  dolayısıyla işlenmeyi bekleyen süt miktarının da fazla olduğuna da dikkat çekerek, fiyatlarda yapılan indirimin süt satışını da arttırmasını beklediklerini kaydetti.

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Naimoğulları, otel ve okulların kapalı olmasından dolayı süt ve süt ürünlerinin tüketiminde yaşanan düşüşe işaret ederek, Koop-Süt’ün kar amacı gütmeden indirime gitme kararı aldığını ifade etti.

Süt ürünlerinin ithaline yönelik de bazı kararlar alınması gerektiğini belirten Naimoğulları, “Koop-Süt halkın malıdır Kıbrıs türkünün bir varlığıdır” dedi. Naimoğulları indirimin 30 Ağustos’a kadar geçerli olacağını söyledi.

Koop-Süt Yönetim Kurulu üyesi Ragip Ratip de, Koop-Süt olarak birinci hedeflerinin Koop-Süt’ü hak ettiği yere kavuşturmak olduğunu, bu hedefle maliyetleri düşürmek ve portföyle yeni ürünler katmak için çalıştıklarını kaydetti.

Ratip, indirimin alım gücü düşük olanlara yardımcı olacağına inandıklarını söyledi.

Koop-Süt Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Gürpınar da, Koop-Süt’ün Kıbrıs Türkünün öz varlığı olduğunu, sahip çıkılması gerektiğini, Kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KoopSüt
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