Koop-Süt'te 1 pozitif vaka

Koop-Süt paketleme bölümünde çalışan bir personelin koronavirüs (Covid-19 ) test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan kişinin, yaklaşık 40 temaslısı olduğu ve karantinaya alındıkları öğrenildi.
Kaynak : Haber Kıbrıs
Koop-Süt bir personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Koop-Süt paketleme bölümünde çalışan bir personelin koronavirüs (Covid-19 ) test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan kişinin, yaklaşık 40 temaslısı olduğu ve karantinaya alındıkları öğrenildi.
Kaynak : Haber Kıbrıs