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Koop-Süt'te 1 pozitif vaka

Koop-Süt bir personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

08 Nisan 2021 Perşembe 15:06
394 Okunma
Koop-Süt'te 1 pozitif vaka

Koop-Süt paketleme bölümünde çalışan bir personelin koronavirüs (Covid-19 ) test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan kişinin, yaklaşık 40 temaslısı olduğu ve karantinaya alındıkları öğrenildi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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