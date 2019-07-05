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Koop-Süt Zamlandı

05 Temmuz 2019 Cuma 12:24
Koop-Süt Zamlandı

Koop Yönetim Kurulu süte zam yaptı.

Çiğ süt fiyatlarına yapılan zamdan sonra  Koop-Süt süte 1 TL 15  kuruş zam yaptı. Marketler 5 TL’den satılan 1 litre süt yeni zamlı fiyatı ile merket raflarında 6,15 TL’den yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
KOOP-SÜT
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umit tekin 2019-07-05 12:53:31

Genellikle dunyada gida maddeleri ucuz ,yalnizca alkol ve sigara pahali .Biz ise uzaydan geldigimiz icin temel gida maddelerine zam ustune zam yapariz ama icki ve sigarayi ucuza satariz. Lafin kisacasi herkes gider Mersine, biz gideriz Tersine.

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İMANSIZLAR 2019-07-05 13:12:27

%23 ZAM. UZAYDA YAŞAMAYA DEVAM. YAŞASIN MANDIRAMIZ.

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insanoğlu 2019-07-05 13:22:08

tabi açıkla enflasyon değerlerini sonra süte gümlet zamı ahh olan ahh siz sigara alkole yapmazam sigara alkole zam yapsan senelik min 108000000 tl geliri olur devletin ayıp be

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piremses 2019-07-05 13:08:57

en iyisi bi inek alıp kendimiz sağalım

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Oha 2019-07-05 14:19:14

Bi gideyim güneye bakayım orda marketlerde herhalde daha ucuzdur, alayım oyandan geleyim.. Hade koop batan inşAllah

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Mağusa 2019-07-05 14:49:09

Ben artık süt yerine bir efes yanına da bir leblebi alıyorum hem ekonomik hem kafam iyi amk :))

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Hilmi 2019-07-05 15:57:01

%23 zam mı olur? Protesto edip almatacağım

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