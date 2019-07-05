Koop-Süt Zamlandı

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Genellikle dunyada gida maddeleri ucuz ,yalnizca alkol ve sigara pahali .Biz ise uzaydan geldigimiz icin temel gida maddelerine zam ustune zam yapariz ama icki ve sigarayi ucuza satariz. Lafin kisacasi herkes gider Mersine, biz gideriz Tersine.
%23 ZAM. UZAYDA YAŞAMAYA DEVAM. YAŞASIN MANDIRAMIZ.
tabi açıkla enflasyon değerlerini sonra süte gümlet zamı ahh olan ahh siz sigara alkole yapmazam sigara alkole zam yapsan senelik min 108000000 tl geliri olur devletin ayıp be
en iyisi bi inek alıp kendimiz sağalım
Bi gideyim güneye bakayım orda marketlerde herhalde daha ucuzdur, alayım oyandan geleyim.. Hade koop batan inşAllah
Ben artık süt yerine bir efes yanına da bir leblebi alıyorum hem ekonomik hem kafam iyi amk :))
%23 zam mı olur? Protesto edip almatacağım