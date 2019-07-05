Koop-Süt Zamlandı

Koop Yönetim Kurulu süte zam yaptı.

Çiğ süt fiyatlarına yapılan zamdan sonra Koop-Süt süte 1 TL 15 kuruş zam yaptı. Marketler 5 TL’den satılan 1 litre süt yeni zamlı fiyatı ile merket raflarında 6,15 TL’den yerini aldı.