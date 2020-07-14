Koop- Süt’te bir basın toplantısı üzerine…

Belki de hayatımda ilk kez dün Koop – Süt’e gittim…

Doğrudan hiç işim düşmemiştir her halde…

Asıl adı “Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi” olan Koop – Süt, hellimden peynire, pastörize sütten meyve suyuna, 50 kadar farklı ürün üretiyor…

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Koop – Süt, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın dört yan kurumundan biridir…

“KoopBank iştirakleri” denir bu dört birime…

Kısaca KoopBank olarak adlandırdığımız Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, 1959 yılından beri Kıbrıslı Türklerin en değerli, en önemli kurumudur.

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En değerli, en önemli kurumu olmanın ötesinde, mevcut vahşi kapitalizm içerisinde bile, sosyalist gözle bakarsanız, devlete ve haliyle halka ait en devrimci varlıktır.

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KoopBank, Vakıflar İdaresi ile birlikte; Kıbrıs Türk halkının elinde kalan en önemli ve en büyük zenginliğidir…

Ve gözümüz gibi bakılmalıdır.

Hiç bir şekilde ve hiç bir nedenle de özelleştirilmesi hayal dahi edilmemelidir.

Önceden yazmış olayım; toplumsal onurumuz olan KoopBank veya Vakıflar’ın ne şekilde olursa olsun özelleştirilmesini düşünenlerin Allah şimdiden belasını versin!

Neden önceden söyledim?

Çünkü sonradan söylersem, hakaretten içeri atabilirler; tedbirimi almış olayım!

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Ve ne acıdır ki, hem KoopBank hem de Vakıflar çok güzel ve çok önemli görevler üstlenip, çok değerli işler yapıyor olsalar bile, ne yazık ki, siyasetin çiftliği olmaktan kurtulamamıştır.

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Belki de KKTC’de en çok olması gereken veya Kıbrıs Türk halkının en başta yapması, başarması gereken, KoopBank ve Vakıflar’ı, ne pahasına olursa olsun siyasetten uzak tutmaktır.

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Neyse, dün Koop – Süt’te çok önemli bir basın toplantısı düzenlendi.

Neden önemli?

Çünkü belki de ilk defa; ama ilk defa olmasa bile, çok kritik bir ekonomik süreç içerisinde, Koop – Süt ürünlerinin büyük bölümünde fiyat indirimi yapılacağı duyuruldu.

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Evet, ihracatta sıkıntı olduğu için süt elimizde kalıyor…

Evet, sütle alakalı tüm sektörlerde, çok ciddi anlamda ele alınması gereken yığınla da sorun vardır.

Bunların üstesinden gelmek, hükümetin ve tabii ki yöneticilerinin görevleridir.

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Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, diyor ki; “Pandeminin tüm Dünya’da olduğu gibi KKTC’de de yaratmış olduğu ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri, halkın alım gücüne de yansıdı. Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olan özdeğer kuruluşu Koop – Süt’ün bu sürece katkı sağlamak ve halkın süt ve süt ürünlerinin tüketimine katkıda bulunmak adına bu indirim kararını aldık”…

Hayırlı olsun…

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“KoopBank ve Vakıflar, bizim en değerli varlıklarımızdır” dedik.

“Onurumuzdur” diye ekledik.

Daha da önemlisi, Kıbrıs’ta varoluş mücadelemiz diye bir mücadeleden bahsediyorsak, her iki kurum da bu mücadelenin mihenk taşlarıdır.

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Bu nedenledir ki, her ikisini siyasi çiftlik haline getirmek, özellikle varoluş mücadelemize yapılabilecek en büyük saldırıdır.

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Milliyetçi kesime bir örnek vermek istiyorum…

İçinizden bazıları, zaman zaman bazı isimleri, sırf çözüm istedikleri için, sırf Kıbrıs’ta sizden farklı siyasi hedefler güttükleri için “hain” ilan ediyor ya; o bahsettiğiniz isimler arasında, şimdiye kadar KoopBank ya da Vakıflar gibi kurumlardan nemalanmaya çalışan, bu kurumları babasının çiftliği gibi kullanan, siyasi kazanım elde etmek için bu kurumların üzerine basan kimse çıkmamıştır.

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Kısacası diyeceğim odur ki, “milliyetçilik” ve “yurtseverlik” arasındaki en temel fark, Koop – Süt’e, KoopBank’a, Vakıflar’a, Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd’e, Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd’e (Binboğa Yem), Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd’e (Koop Ticari Levazım) bakıştaki farktır.

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Nasıl mı?

Bir milliyetçi, bu saydıklarıma, “siyasi kazanım ve nemalanma” olarak bakar.

Üzerlerine dev bayrak asıp yüksek sesle birilerini hain ilan etmekle, ülkeyi çok sevdiği yalanını uydurur.

Yurtsever ise KoopBank’a, Koop – Süt’e sahip çıkar.

Çünkü KoopBank, Koop – Süt, Binboğa Yem, Koop Ticari Levazım, Kıbrıs Türk çiftçisinin, emekçisinin, hayvancısının, üreticisinin ve sonuçta mücahidinin gerçek kurumlarıdır.

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Efendim son dönemlerde şöyle ticarileştiler, böyle kapitalistleştiler, öyle fena oldular, şu şekilde kötüleştiler!

Ne derseniz deyin!

Nasıl isterseniz youmlayın!

KoopBank başta olmak üzere, tüm iştirakleri ile birlikte, Kıbrıs Türk Toplumu’nun onurudur, geçmişidir ve geleceği olmalıdır.

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Vakıflar, Kıbrıs Türk Toplumu’nun geçmişidir, mülküdür, mülkiyetidir…

Bunların özelleştirilmesi düşünülmemelidir…

Ekonomik zarara uğratılmamaları çok önemlidir…

Siyasi saçmalıklardan uzak, çok kaliteli bir şekilde yönetilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bunun yanında küçük köy kooperatiflerinin ayakta kalmaları; her türlü kopperatifçiliğin geliştirilmesi, her dönemin başlıca görevi olmalıdır.