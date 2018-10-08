Koop Süt’ten bir ayda ikinci zam

Koop Süt, Eylül ayında açıkladığı ve büyük çalkantılara neden olan zam kararının ardından, şimdi yeni bir zamla gündemde.

Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin süt imalatçılarına “Zam yapmayın” mesajına rağmen, artan girdi maliyetleri, hayvancıların maliyetlerinin artması, yeni fiyat ayarlamasını gündeme getirdi. Bir ayda ikinci kez yapılan zam, üreticinin tepkisine neden oldu. Artan girdi fiyatlarını gerekçe gösteren Koop- Süt yönetimi, marketlere verdiği fiyatlarda artışa giderken, market sahiplerinin sattığı fiyatın aynı kalmasını talep etti. Uzun Ömürlü Süt fiyatlarını denetleme yetkisi olan Koop- Süt, bir paket sütün 5 TL’yi geçmeyeceğini açıkladı.

İşte KooP Süt'ün açıkladığı Eylül-Ekim Azami Market satış fiyatları:

Kaynak:HABERKIBRIS