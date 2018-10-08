Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95680
ALTIN
234.520
DOLAR
6.1425
STERLİN
8.0040
EURO
7.0431
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Koop Süt’ten bir ayda ikinci zam

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:12
Koop Süt’ten bir ayda ikinci zam

Koop Süt, Eylül ayında açıkladığı ve büyük çalkantılara neden olan zam kararının ardından, şimdi yeni bir zamla gündemde.

Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin süt imalatçılarına “Zam yapmayın” mesajına rağmen, artan girdi maliyetleri, hayvancıların maliyetlerinin artması, yeni fiyat ayarlamasını gündeme getirdi. Bir ayda ikinci kez yapılan zam, üreticinin tepkisine neden oldu. Artan girdi fiyatlarını gerekçe gösteren Koop- Süt yönetimi, marketlere verdiği fiyatlarda artışa giderken, market sahiplerinin sattığı fiyatın aynı kalmasını talep etti. Uzun Ömürlü Süt fiyatlarını denetleme yetkisi olan Koop- Süt, bir paket sütün 5 TL’yi geçmeyeceğini açıkladı. 

İşte KooP Süt'ün açıkladığı Eylül-Ekim Azami Market satış fiyatları:

Kaynak:HABERKIBRIS

banner22
Anahtar Kelimeler:
Koop SütZamHABRE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç Eser 2018-10-08 16:34:27

Döviz hani yükselince fiyat artmıştı,şimdi düştü ne oldu,ben artık almıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaşşş 2018-10-08 17:06:30

oldu ağam oldu paşam çökün marketcinin ensesine

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Nami:Çözüm odaklı müzakerede ısrarcı olmalıyız
Nami:Çözüm odaklı müzakerede ısrarcı olmalıyız
Aynı sandviççide ikinci alerji kurbanı: Pide ekmeği yedi öldü
Aynı sandviççide ikinci alerji kurbanı: Pide ekmeği yedi öldü
Türkmen: Gardiyanların ‘maaşlı mahkûm’ olmalarının sonu gelmelidir
Türkmen: Gardiyanların ‘maaşlı mahkûm’ olmalarının sonu gelmelidir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim