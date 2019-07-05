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Koopbank, 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) “İnsan Onuruna Yakışır İş için Kooperatifler” temasıyla 96’ncı Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladığı belirtildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:31
Koopbank, 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor

Koopbank’tan verilen bilgiye göre, temmuz ayının ilk cumartesi olan 6 Temmuz’a denk gelen Uluslararası Kooperatifler Günü, 25 yıldan bu yana olduğu gibi Birleşmiş Milletler örgütleriyle birlikte kutlanacak. Bu yılki tema, “İnsan Onuruna Yakışır İş için Kooperatifler (COOPS 4 DECENT WORK)”…

Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle açıklama yapan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, bu günü ülkede de kutlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ataman, 60 yıldır hizmet veren Koopbank’ın Kıbrıslı Türkler için bankacılık faaliyetlerinin ötesine geçtiğini, özellikle çiftçiyle hayvancının en büyük destekçisi olduğunu ifade etti.

Ülkede çiftçi ve hayvancıların finansmana hızlı ve basit bir şekilde erişiminde köy kooperatiflerinin öneminin çok büyük olduğunu da belirten Ataman, son yıllarda kooperatifçilik adına talihsiz bazı gelişmelerin yaşandığını, zahire ürün ödemelerinin kooperatif sistemi dışında yapıldığını, bunun köy kooperatiflerine telafisi olanaksız zararlar verdiğini kaydetti.

Ataman, toplumun bir parçası olan kooperatiflerin sürdürülebilirliği için onları bu tür darbelerden sakınmak gerektiğini belirtti.

Kemal Ataman, Koopbank olarak son dört yılda, ülkedeki kooperatiflere teknolojik ve yeni ürün desteği konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, “Özellikle, banka ve kredi kartı kullanımı ve kooperatiflere ait ATM’lerin kurulması için onlarla büyük bir işbirliği yaptık. Hayal gibi gözüken kooperatiflerin bankamız ile online bağlı olmasını gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz ise, kooperatiflerle şubelerimizi doğrudan birbirimize açmaktır” dedi.

Ataman, bankanın iştirakleriyle birlikte toplumun her kesiminin yanında olduğunu söyledi

Koopbank’ın 60’ıncı kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül’de “Kooperatif Günü” adını verecekleri bir etkinlik düzenleyeceklerini de belirten Ataman, yurtdışından ve yurtiçinden finans ve kooperatifçilik alanında isim yapmış konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini etkinlik çerçevesinde paylaşacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletlerin tahminine göre tüm dünyada 800 bini aşkın kooperatif, 1 milyardan fazla kooperatif ortağı ile ekonomide ciddi bir itici güç konumunda bulunuyor. Kooperatifler dünya genelinde 250 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Son tahminlere göre, dünya genelindeki kooperatifler, toplam çalışma nüfusunun yaklaşık % 10’u olan 279 milyondan fazla insanı ya doğrudan istihdam etmekte ya da onların ana gelir kaynağı konumundadır. Günümüzde Kuzey Kıbrıs’ta ise 130 civarında kooperatif; finans, tarım, hayvancılık, el sanatları gibi alanlarda aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs’ta bir asırdan uzun süredir devam eden kooperatifçilik,  günümüzde tarım ve hayvancılıktan esnaf birliklerine ve finansal alana kadar çok geniş bir yelpazede binlerce kişiye hizmet veriyor.

(BRT/TAK)

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