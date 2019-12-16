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Koopbank'tan çiftçi ve hayvan üreticilerine 'Destek Kart'

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:13
Koopbank'tan çiftçi ve hayvan üreticilerine 'Destek Kart'

 Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), çiftçi ve hayvan üreticileri için, 6 ay faizsiz ödeme imkânı sunan kart çıkarttı.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Destek Kart’la ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Koopbank’ın misyonu gereği ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna” dikkat çekti.

Destek Kart ile tarım ve hayvancılık için tüm girdilerin ve gereksinimlerin karşılanabileceğini, bu amaç için çiftçi ve hayvancılara özel limit tahsis edileceğini belirten Ataman, anlaşmalı tedarikçilerden yapılacak gübre, yem, tohum, akaryakıt ile zirai ilaç ve araç alışverişlerinin sıfır faiz ile altı ay vadeye kadar geri ödenmesine imkân tanınacağını kaydetti.

6 AY VADEYE KADAR SIFIR FAİZ İLE ÖDEME

Yapılan alışveriş tutarları üzerinden “Destek Puan” ve “MilO” uçuş mili kazanılacağını da belirten Ataman, Destek Kart’nın banka kartı özelliğinin de bulunduğunu, çiftçi ve hayvancılardan herhangi bir kart veya üyelik ücreti talep edilmediğini kaydetti.

DESTEK KART’TAN KADIN ÜRETİCİLERE VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL DESTEK

Kadın üreticilere ek vade ve puan avantajları sunacakları bir uygulamanın da olacağını belirten Ataman, “Kadınlar tarafından yapılacak üretime ve işletmelere özel bir farklılık yaratmak istedik, bunu da ilk olarak Destek Kart ile sunuyoruz olacağız” dedi.  

Destek Kart’ın kadın üreticilere özel uygulamalarının 35 yaş altındaki hem kadın hem erkek üreticiler için de geçerli olduğunu ifade eden Ataman, tüm genç üreticilere Koopbank’ın tam destek olacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Koopbank
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