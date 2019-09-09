Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın 60’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla “Kooperatif Bankacılığı Paneli” düzenlendi.

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da katılığı panelin açılışında konuşan Banka Genel Müdürü Kemal Ataman, iştirakleriyle birlikte ülke geneline yayılan dev bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Banka Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ise, çiftçinin, hayvancının ve iş insanlarının katkılarıyla büyümeye devam ettiklerini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da panelin açılışında, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın iştirakleriyle birlikte halkın öz varlığı olduğunu vurgulayarak kaynaklarının dikkatli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Bu kaynakların Kıbrıs Türk ekonomisinin kalkınması için kullanılması gerektiğini belirten Tatar, özellikle geri ödenmeyen kredilerin varlığına dikkati çekerek bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Bugünlere kolay gelinmedi, ambargo ve kriz ortamlarında bu varlıklar ve Türkiye’nin destekleri sayesinde ayakta duruyoruz. Birlik içerisinde hareket ederek denetimleri artırmalıyız” dedi.

Panel, açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Meryem Duygun’un “Avrupa Kooperatif Bankacılığı’nda Son Gelişmeler” ve Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne’nin “Toplumcu Perspektiften Bankacılık” konulu sunumlarıyla devam etti.

(BRT)