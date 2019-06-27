Kooperatif Bankası hizmet halkalarına bugün bir yenisini daha ekledi.

Kooperatif Bankası Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) içerisinde bugün Yeni bir şubesini daha hayata geçirdi.

DAÜ Aktivite Merkezi Binası içerisinde yer alan şubenin açılışı, DAÜ Rektörü Prof.Dr Necdet Osam ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan DAÜ KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kavaz, verdikleri hizmetin kalitesinin artmasıyla birlikte şube ihtiyaçlarının da ortaya çıktığını ve bu sayede daha büyük bir ortamda hizmet verme ihtiyacıyla hareket edip yeni bir şubeyi hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kavaz şube açılışına desteklerinden dolayı DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini sunarak Rektör Osam’a teşekkür plaketi takdim etti.

(BRT)