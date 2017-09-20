Kooperatif borcu yılan hikayesine döndü

Özlem Çimendal

Yeni Lefke Kooperatif Kredi Şirketi tarafından mağdur edildiğini iddia eden Ertan (Ertaç) Yolaç, kooperatif yönetimi tarafından borç batağına sürüklendiğini ve çareyi ülkeyi terk etmekte bulduğunu kaydetti.



“Borcuma karşılık verdiğim çek kayboldu”

Lefke’de hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Yolaç, “Yeni Lefke Kooperatif Şirketi’nden 400 TL’yi hanımım adına borçlanmamızla başladı her şey. Daha sonra borcumuza karşılık bir çek verdik kooperatife. Belli bir süre sonra müdür bizi arayarak borcumuzu ödememiz gerektiğini söyleyince şok olduk. Ben borca karşılık çek verdiğimi söyleyince, müdür de bize öyle bir çekin olmadığını ifade etti. Görüşmeye gittiğimde çeki verdiğim sekreter de çağrıldı, sorulduğunda sekreter cevap veremedi. Benim verdiğim çek kasada kayboldu” dedi.



“Çekin bankaya da dönmediğini öğrendik”

Daha sonra ortadan kaybolan çekin sahibine ulaştığını dile getiren Yolaç, “Çekin sahibine ulaşarak, çekin nereden bozdurulduğunu bulmaya çalıştım. Ancak çekin bankaya da geri dönmediği bilgisini aldım” şeklinde konuştu.



“Benim ödediğim para kardeşimin borcuna kesilmiş”

Yolaç şöyle devam etti: “Borcuma karşılık kooperatife verdiğim 400 TL’lik çek kayboldu. Daha sonra borcun kapanması için kooperatif tarafından emeklilik maaşımdan 70 TL kesilmesi kararlaştırdı ona da boyun büktük. 3 bine yakın para ödedim bu süre zarfında. Son olarak artık borcun bitmesi için bize 300 TL kaldığı söylendi. Hanımım kalan parayı ödemek için kooperatife gittiğinde borcun bitmediği cevabıyla karşılaştık. Nasıl olur diye sorduğumuzda da gördüğümüze şok olduk. Benim hesabımdan çekilen para aynı kooperatifte borcu olan kardeşimin adına yatırılmış. Böyle bir yanlışlık nasıl yapılır akıl sır erdirmek mümkün değil” şeklinde konuştu.





“Bizden habersiz 100 bin kredi verildi”

İyi niyetinin ve kooperatifle çalışmak istemesinin hep kötüye kullanıldığını iddia eden Yolaç, “Eski müdür gitti yerine yeni müdür geldi. Biz kooperatifle çalışmaya devam ettik. Oğluma market açmak için 50 bin ben 50 bin de hanımım Suzan Yolaç adına borçlandık tekrardan. Ödeme şekli olarak da hem benim hem de hanımımın emekli maaşından kesinti yapılması ve marketin günlük kazancından da 100 TL her gün kesilmesi şeklinde anlaşıldı. Bir müddet bu şekilde devam etti, daha sonra oğlumun sağlık sorunu ortaya çıktı. Türkiye’ye gitmek zorunda kaldık ameliyat için bu esnada da marketin işletmesi ve kar oranı düşmeye başladı biz işlerle uğraşamadığımız için. Yeni Lefke Kooperatif Kredi Şirketi’nin yeni müdürü bizden habersiz şekilde 2 yıl boyunca marketin işletmesinin devredildiği başka birine 100 bin TL kredi verdiğini bunun da aslında bizim iyiliğimiz için olduğunu söyledi. Ortada ne senet ne de başka bir evrak vardı. Mukayyitlik ve kooperatif yönetim kurulundan gizli şekilde verildi bu para, marketin yeni işletmecisine” ifadelerini kullandı.



“Müdür bize güvence verdi, iki dudağının arasında olduğunu söyledi”

Borçların en son kendi adlarına olan ancak başkasının işlettiği marketin yeni işletmecisine verilen 100 bin TL ile daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını ve borç batağına girdiklerini söyleyen Yolaç, “Kooperatif bu defa da 40 bin oğlum Reşat Yolaç, 40 bin de beni borçlandırarak borcu kapayabileceğimizi söyledi. Döviz üzerinden borçlanmıştık, dövizin artması durumunda müdür bize kararının iki dudağı arasında olduğunu ve anında borcu TL’ye çevirebileceğini söyledi” dedi.



“Bütün emekli maaşıma ve 13'üncü maaşım da dahil el konuldu”

3 bin 250 TL’lik emeklilik maaşının tamamının kooperatife yattığını ve maaşının direkt borçlara yatırılacağı şeklinde son bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Yolaç, “Bin TL çek hesabıma, bin TL oğlumun adına bin TL de benim kerdi tutarıma çekilecekti. Kooperatifin bize bu şekilde anlaşma yapıldığı zaman tüm borçlardan arınacağımızı söyledi. Ben bu süre içerisinde 13. Maaşlarını bile almadım. Günün sonunda oğlumun adına hiçbir şey yatırılmadığını gördük. Meğer benim bu maaşım bu borcu ödemeye yetmezmiş zaten başından beri. Bizi kandırdılar. 80 bin sterlin borç ancak bu sürede 70 bine indi. Yani özet olarak sadece biz faiz ödemiş olduk. Madem ki benim maaşım bu borcu ödemeyecekti neden beni kandırarak, bütün maaşıma el koydular” şeklinde konuştu.



“Mahkemeye verildim, mahkeme düştü”

Kooperatif tarafından mahkemeye verildiğini söyleyen Yolaç, “Mahkemeye gittiğimizde hakim kooperatifin benimle anlaşma yaptığını ve ödeme şekline onay verdiğini söyledi. Kooperatifi suçlu buldu. Mahkeme de düştü. Ben de hakkımı aramak için Mukayyitliklere başvurdum, dilekçe yazdım ama kimse bu işin üzerine düşmedi. Mukayyitlik tek tek hiçbir müşterinin hesabını kontrol edemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.



“Kooperatifte hesaplar birbirine geçmiş durumdadır”

Başka bir bankadan 250 bin borçlanarak Yeni Lefke Kooperatif Kredi Şirketi’ndeki borç batağını kapamaya çalıştığından da bahseden Yolaç, “Bu işimi de bozdular öğrenince. Ben de avukat tuttum ancak avukat da ödediğim para ile birlikte ortadan kayboldu. Kooperatifte belli bir düzen oluşturulmuş vaziyette, herkesin kemikleşiş bir görevi var. İşleyiş de insanları borçlandırarak, bağımlı hale getirerek, borca sokmak ve sadece faiz ödemelerine olanak tanımaktır. Kooperatifte hesaplar birbirine geçmiş durumdadır. Birinin parası diğerinin hesabına, diğerinin çeki bir başkasına aktarılmaktadır” dedi.



“Beni borç batağına sürüklediler”

Kooperatifin kendisini borç batağına sürüklediğini iddia eden Yolaç, “Hayvanlarımı da sattım neyim var neyim yok her şeyim elimden gitti. Madem ki benim param bu borçları ödemeyecekti neden beni bu borçların içine soktular. Konu şu anda mahkemededir. 3 yıldır da İngiltere’de yaşarım. Ülkemde hayat bırakmadılar bana. Hayatımı kararttılar. Eşimden de ayrıldım. Her şeyim gitti elimden” şeklinde konuştu.



“İnsanlar yasal olmayan çapraz kefillik sistemi ile borçlandırıldılar”

Yeni Lefke Kooperatif Kredi Şirketi’nden güvenilir bir kaynak da yaşanan olayı doğrulayarak şunları söyledi: “Kooperatifte yer alan 3 kişi insanları batağa sürüklemektedir. Reşat Yolaç, Ertan Yolaç ve Suzan Yolaç adına 21.12.2009 yılında çıkarılan kredide çapraz kefillik sistemi kullanılmıştır. Bu çapraz kefillik sistemi yasal değildir. Aile üyelerinin 3’ü de birbirlerine kefil oldu. Bunun yapılması doğru değil. Bu krediye karşılık insanlardan herhangi bir ipotek de alınmadı. Bu kredide aynı zamanda limit aşımı da yapıldı.”



“Mukayyitlik limit aşımını görünce, müdürü görevden almak istedi”

Yine aynı kaynak olayın Mukayyitliğe yansımasıyla dosyaların incelemeye alındığını ve limit aşımlarının ortaya çıkması ile müdürün görevden alınmasını istediğini dile getirdi. Kooperatifin durağan parayı hareketlendirmek için verilmeyecek kişilere kredi verdiğini söyleyen kaynak, “Kooperatif durağan parayı hareketlendirme istedi. Bu kredinin verilemeyeceği bu kişilere bu kredileri verdi. Çapraz kefillik sistemi ve ipoteksiz bu kredilerin verilmesi doğru değildi” ifadelerini kullandı.