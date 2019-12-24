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Kooperatif Merkez Bankası'ndan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin Tl'lik hediye çeki

24 Aralık 2019 Salı 13:11
Kooperatif Merkez Bankası'ndan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin Tl'lik hediye çeki

 Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 30 bin TL’lik hediye çeki takdim etti.

Sucuoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

ATAMAN

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, kurulduğu günden bu yana bankanın toplumun her kesiminin yanında olma çabası gösterdiğini belirtti. Ataman, geniş bir yelpazede birçok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Bu yıl yönetim kurulu olarak anlamlı bir karar aldıklarını söyleyen Ataman, yeni yıl hediyelerini daha mütevazı tuttuklarını, hediye bütçelerini de üç kat artırdıklarını aktardı.

Kemal Ataman, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılama yönünde bir karar ürettiklerini kaydetti.

Ataman, “Çocukların sevinci paylaşmak, bankamız için en güzel yeni yıl hediyesi olmuştur” dedi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu  karardan dolayı teşekkür etti. Sucuoğlu, böyle günlerde ihtiyaçlı çocuklara kurumlardan gelen yardımların çok büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte bu ve buna benzer konularda birlikte çalışmayı arzu ettiklerini de söyledi.

Konuşmaların ardından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, 30 bin TL’lik hediye çekini Bakan Sucuoğlu’na takdim etti.

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