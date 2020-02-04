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Kooperatiflerden yüzde 120’lik vergi artışına tepki

04 Şubat 2020 Salı 19:52
Kooperatiflerden yüzde 120’lik vergi artışına tepki
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Beş kooperatif, UBP-HP hükümetinin kooperatiflere getirdiği yüzde 120 ek vergi yükünün halkı olumsuz etkileyeceğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının öz kurumlarına yapılan bu saldırılara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

Asıl amacın, Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolü çerçevesinde kooperatiflere saldırıp, yaralamak olduğunu iddia eden kooperatifler, “Kooperatifler Birliği olarak hareket eden biz kooperatifler, Kıbrıs Türk halkının öz kurumlarına yapılan bu saldırılara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi bildirir kamuoyunu Kooperatiflerine sahip çıkmaya davet ederiz” çağrısı yaptı.

Memurlar Kooperatifi Ltd, K. T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd, Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd, DAÜ Çalışanları Kooperatifi Ltd ve K.T. Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi Ltd adına açıklama yapan Me-Koop Başkanı Devrim Barçın, UBP-HP Hükümetinin, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Madde 23’te yapmayı planladığı değişiklikle yüzde 10 olan Kurumlar Vergisi’ni yüzde 22’ye çıkardığını ve Fasıl 114 tahtında (Sınırsız Sorumlu Kooperatifler Hariç) faaliyet yürüten Kooperatiflere yüzde 120 ek vergi yükü getirdiğini hatırlattı.

Finans alanının yaklaşık yüzde 30 büyüklüğünü oluşturan kooperatiflere gelecek bu yüzde 120 ek maliyet artışı ile halkın olumsuz etkileneceğini dile getiren Barçın, şöyle devam etti:

“Ortağı olduğumuz ana kooperatifimiz Koopbank’a gelecek bu maliyet artışıyla bugüne kadar kooperatiflere ücretsiz olarak sunduğu bir çok teknolojik donanım desteği vb hizmetlerin, maliyet artışını karşılamak adına fiyatlandırılması ve kooperatiflerin yatırımlarına verdiği ek menfaatleri kısmasına neden olacağı da bir gerçekliktir.

KKTC Anayasası Madde 63’e göre, devletin kooperatiflerin gelişmesi için gerekli önlemleri alması emredilirken, UBP-HP Hükümeti, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yüzde 10 olan Kurumlar Vergisi’ni yüzde 22’ye çıkararak, Anayasa’ya aykırı bir şekilde kooperatiflerin gelişmesini engelleyecek bir düzenleme yapmaktadır”

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