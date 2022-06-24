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Koordinasyon eksikliği var!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Mersinlik’te başlayan ve civarına yayılan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

24 Haziran 2022 Cuma 20:52
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Koordinasyon eksikliği var!
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Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabahtan itibaren az önceye kadar yangın bölgesindeydim, yangının ilk günü gözlemlediğim şey aynen devam ediyor. Evet itfaiye, orman dairesi, sivil savunma, kaymakamlık, belediyelerimiz, askerlerimiz ve bölge insanı, özellikle gençler canla başla uğraşıyor ve hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. ANCAK kriz yönetiminde KOORDİNASYON hayati öneme sahiptir. Şu anda gözle görünür bir KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ vardır. Operasyonu kim koordine ediyor? Kimin ne zaman, hangi araç ve ekiple nereye intikal edeceğine, diğer birimlerin de bilgisi dahilinde kim karar veriyor?

Eğer halen daha bu net değilse ki görebildiğim kadarıyla değil işimiz gerçekten zordur. Yetkililere çağrıda bulunuyorum tüm birimleri kendi içinde UYUMLU ve KOORDİNELİ şekilde yönetmeye çalışın çünkü sahada DAĞINIK BİR GÖRÜNTÜ var! Kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem, kimsenin moralini de bozmak istemem ama bu koordinasyon meselesini lütfen bir daha gözden geçirin”

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