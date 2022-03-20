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Kopan elektrik telleri, araçların üstüne düştü

Lefkoşan'ın Ortaköy bölgesinde Şehit Abdülkerim Uruk Sokak'ta elektrik tellerinin birbirine değmesi ile çıkan yangın alt tarafta bulunan ağacın yanmasına da sebep oldu.

20 Mart 2022 Pazar 17:42
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Kopan elektrik telleri, araçların üstüne düştü
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Elektrik tellerinin de kopması sonucu teller araçların üzerine düştü.

Mahalle halkının itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine önce itfaiye daha sonra ise elektrik kurumu gelerek olaya müdahale edildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesi ile elektrik kurumu çalışanları direğe çıkarak kopan elektrik tellerinin tamiratına başladı.

Bölge yaklaşık olarak bir saat elektriksiz kaldı. Tellerin tamiratından sonra bölgeye elektrik akımı verildi. Yangının çıkış sebebi ise büyüyen ağacın elektrik tellerine değmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAOrtaköy
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