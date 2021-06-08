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Köpeğe tecavüz zanlısına 10 gün tutukluluk

08 Haziran 2021 Salı 17:41
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Köpeğe tecavüz zanlısına 10 gün tutukluluk

Kamalı Haber

Girne’de meydana gelen köpeğe tecavüz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.D dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı G.D’in “Hayvanlarla Cinsi Münasebet ve Sarhoşluk” meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis 6 Haziran 2021 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Girne’de Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini ve görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını belirtti. Polis memuru zanlının tutuklandığını ve 225 mlgr alkollü içki tesiri altında olup, siyah beyaz renk sokak köpeği ile cinsi münasebette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayı gören bir tanık olduğunu ve o kişinin polisi aradığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde köpeğe tecavüz etmediğini sadece parmakladığını söylediğini, ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, işçi lojmanında kaldığını, tek bağının çalışma izni olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı tutuklu yargılama talebine itiraz etti. Savunma, zanlıyı tanık kürsüsüne çıkardı ve iki kefil dinletti.

Mahkemede konuşan zanlı köpeğe tecavüz etmediğini,  okşadığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçmayacağını söyledi.

Yargıç Özge Uğraşın, talepleri değerlendirdikten sonra zanlıyı 10 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.

Son Güncelleme: 08.06.2021 17:47
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