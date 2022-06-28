Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı

Köpeğini 5. Kattan atan caniyle ilgili açıklama

Girne'de sakin Tamunoemi Sokıpreye Alaye LAWSON-JACK isimli cani, köpeğini evinin 5. katından atarak öldürdü.

28 Haziran 2022 Salı 14:49
316 Okunma
Köpeğini 5. Kattan atan caniyle ilgili açıklama
banner48

Hayvan katilinin son durumuna ilişkin polisten şu açıklama yapıldı:

27.06.2022 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak Sea Brezza 2 Apartmanı B Blok No:19 adresinde sakin Tamunoemi Sokıpreye Alaye LAWSON-JACK(25/Nijerya-Öğrenci), himayesinde bulunan Pitbull cinsi beyaz renk köpeği 5. Katta bulunan ikametgahının balkonundan aşağıya atıp ölümüne sebebiyet vermek suretiyle hayvanlara zarar suçunu işlemiştir.

Tamunoemi Sokıpreye Alaye LAWSON-JACK, Mahkeme Emri gereği tutuklanmış olup soruşturma devam eder.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Polis açıkladı... Ölüm nedeni belli oldu
Mağazada hırsızlık!
Mağazada hırsızlık!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim