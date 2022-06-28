Köpeğini 5. Kattan atan caniyle ilgili açıklama

Hayvan katilinin son durumuna ilişkin polisten şu açıklama yapıldı:
27.06.2022 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak Sea Brezza 2 Apartmanı B Blok No:19 adresinde sakin Tamunoemi Sokıpreye Alaye LAWSON-JACK(25/Nijerya-Öğrenci), himayesinde bulunan Pitbull cinsi beyaz renk köpeği 5. Katta bulunan ikametgahının balkonundan aşağıya atıp ölümüne sebebiyet vermek suretiyle hayvanlara zarar suçunu işlemiştir.
Tamunoemi Sokıpreye Alaye LAWSON-JACK, Mahkeme Emri gereği tutuklanmış olup soruşturma devam eder.