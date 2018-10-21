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Köpek katilleri, 1 haftada tespit edilemedi!

21 Ekim 2018 Pazar 14:46
Köpek katilleri, 1 haftada tespit edilemedi!

Yeni Erenköy'de, geçtiğimiz pazar günü av köpeklerini ağaca asarak öldüren caniler henüz tespit edilemedi.

Ziyamet Karakolu'nun baktığı olayda, şuana kadar herhangi bir gelişme olmadığı belirtilirken, polis tarafından bulunan köpeklerin ölülerinin, veteriner tarafından otopsilerinin yapıldığı ve asılmak suretiyle öldürüldüklerinin tespit edildiği belirlendi. 

Bilindiği gibi 14 Ekim tarihinde Yeni Erenköy'de ormanlık alanda iki av köpeği yan yana ağaca asılarak, vahşice katledilmişti. Ziyamet Karakolu ekipleri tarafından araştırılan olayda hayvan katilleri henüz tespit edilemediler.

Kaynak: evrenselgazete

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Anahtar Kelimeler:
Köpek KatilleriHaberKKTC
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cansu 2018-10-21 15:17:08

buna tepki verdik iyi güzel de ingilreterde 160 kedi ve köğpeğe eziyet etmeden yargılanan aile kıbrıstaymış bunu neden yazmazsınız

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